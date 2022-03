Todo el pueblo está viendo, como el alcalde está gestionando los recursos municipales a su antojo, y sin dar ninguna explicación.

Desde el minuto uno de su acceso a la Alcaldía José Manuel Pilo, ha blindado el Ayuntamiento y el acceso a la información municipal, de forma que la oposición municipal se ha encontrado con extremas dificultades a la hora de hacer su trabajo y recabar la información a la que por ley, y en su calidad de concejales elegidos por los ciudadanos, tienen derecho.

Esta realidad del gobierno municipal echa por tierra el concepto de transparencia que intenta “vender” el alcalde a la opinión pública, y sitúa al Ayuntamiento de Fermoselle en una zona oscura y opaca más propia de actitudes antidemocráticas impropia de un estado de derecho y que provocan una fundada sospecha sobre el gobierno municipal:

Que oculta el alcalde con tanto celo? Y que hay de oscuro en su gestión que no puede ser descubierto por la oposición y por los ciudadanos? “el alcalde, que no se entera que estamos en democracia y demuestra con estas actitudes una clara evocación de sistema político preconstitucional”

Con esta actitud no solo está atacando a la oposición, si no que le está dando la espalda al pueblo, dado que, la oposición lleva la voz de muchos vecino al pleno, tenemos que añadir que es un Alcalde que no aprende a digerir críticas, un Alcalde que no acepta puntos de vista distintos a los suyos, un alcalde que cada vez cae más en la falta de respeto y en descalificar cuando se pone en tela de juicio su forma de gobernar..

Porque “el equipo de Gobierno “ no ha querido jamás trasladar a la oposición el detalle de las facturas concretas que forman parte de las partidas económicas del Ayuntamiento (teniendo en cuenta que se viene prorrogando los presupuestos del anterior gobierno del año2019)? “por incorrecta transparencia y rendición de cuentas del ejercicio del gasto”

De esta manera, no se conoce de forma detallada, a pesar que se las han pedido por activa y por pasiva, la oposición, que presente los ingresos, gastos y las deudas actuales (y no reciben respuesta positiva). Tras reiterados incumplimientos, muestras evidentes de una gravísima falta de trasparencia, parte de los ciudadanos nos preguntamos: ¿Por qué no quiere que sepamos en que se gastan los dineros públicos? ¿Por qué el alcalde paga a los acreedores que le viene en ganas sin respetar el preceptivo orden de prelación que establece la ley de hacienda local? (haciendo muy mal uso de la ley), ¿por qué no conocemos la liquidaciones de festejos locales del ejercicio del 2019,2020,2021?

Personaje que parece de otra época, porque en su política no ha buscado más que la distancia y el enfrentamiento, todo desde la mentira y desconocimiento de la realidad, vulnerando el articulo 23.1 y practica un estilo de gobierno de otras épocas no podemos seguir soportando la desidia y la independencia, con la que ocupa el sillón de la Alcaldía y para más inri violentar la Constitución Española, no tener respeto al sentir democrático al querer continuar como alcalde con un gobierno en minoría es un ocupa porque no está facultado políticamente para dirigir la administración, vergüenza ajena ver como quiere el poder a toda costa, sin importarle como sufren los pueblos con estas prácticas, ¡qué alto precio pagaremos!

Por más que intente desvirtuar la verdad y por más que se apegue al cargo, solo está consiguiendo hacer daño al Ayuntamiento de Fremoselle y a sus vecinos.

Lo que me parece una falta de respeto y un calificativo sin sentido…

Enrique Serrano Berdión