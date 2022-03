Este año en que parecía que al COVID se iba a ganar / y que en vez de mascarilla nos pondríamos antifaz / para celebrar la vida del antruejo y carnaval / con canciones y disfraces teniendo la fiesta en paz, / nos ha estallado otra guerra en medio del carnaval, / Mas las charangas y murgas no han dejado de sonar / -antes de que la Cuaresma nos recomiende ayunar- / para echarle humor al mundo y unas risas de verdad.

Por eso con el Bolero les venimos a cantar/ mascaradas que son hechos de política estatal:

La "guerra" del PP

“Quién denuncie a la Ayuso, tenga cuidado ¡ay, ay ay!

Tenga cuidaado si denuncia a la Ayuso -salada y olé- y a su hermanito denuncia también. Aunque sea Presidente, y sea Casado ¡ay,ay,ay!

Tenga cuidaaado también García Egea -el Secretario-, tenga cuidado el Señor Feijóo, que aunque sea gallego, pueden pararlo ¡ay, ay, ay!

Tenga cuidaaado la imagen del partido -de la caja b-, de comisiones a amigos también: defender la familia aquí está premiado ¡ay, ay, ay!”

Como en Zamora las murgas se han debido de enfadar / porque no hace lo que quieren este nuevo concejal, / con el Tío Babú de Toro y el carnaval de verdad / unas coplas dedicamos al gran poder regional / recién salido del horno, con tortas más que con pan:

“Un gobierno en solitario -tío Babú, tío Babú, quieres tú- dice que quiere Mañueco. Pero el de Abascal responde -tío Babú, tío Babú, quieres tú- que su voto tiene un precio:

Vicepresidencia y algún consejero, piden los de Vox, y formar gobierno. Y formar gobierno como hiciera Igea, el de Ciudadanos, que fuera se queda. Que fuera se queda porque en estos pagos no pagan traidores como los romanos. Como los romanos que nada pagaron por la felonía de matar Viriatos.

Solo quedan localistas –Soria ya, Soria ya, Soria ya- para formar el gobierno. Uno de Ávila y leoneses –venga ya, venga ya, venga ya- que no están por el invento.

Porque los comicios que se convocaron para echar a Igea, al de Ciudadanos. Del señor Igea algo se han librado, pero a cambio tienen al señor Gallardo. El señor Gallardo, que quiere quitar a las nuestras mozas la ley de igualdad. La ley no se quita ni hartos de buen vino, veinticuatro mozas están de camino. No son veinticuatro, ¡más de veinticinco!”

¡No a la guerra! se alzan voces, en la calle y sin disfraz. ¡Ojalá que se tratara de una broma nada más!

El "cocogüá" de Guarido

La autocrítica no existe, que te la hagan los demás / porque reírse de uno mismo es difícil de verdad. / Y para ello están las murgas callejeras sin dudar / que al ayuntamiento cantan la canción del “Cocoguá”:

“Con Guarido, con Guarido no se gasta ná, con Guarido con Guarido todo es ahorrar. Los bancos contentos y las Cucas mucho más…”

Mas el buen humor existe que es tiempo de carnaval / y el alcalde les responde con la copla que allá va:

“Tengo superávit pa tos los proyectos / y si tengo suerte pronto estarán hechos: / Museo educativo, también el de Lobo, / policía y bomberos ¡tengo para todo! / Porque he gobernado con austeridad / y no como hacían hace años atrás.”

Y si tienen dudas sólo hay que mirar su sueldo de alcalde: medida ejemplar. / ¡Peazo de alcalde para esta ciudad! (Ya dije que la autocrítica no es propia del carnaval)

Más allá de la política existe la realidad / que las gentes de Zamora han tenido que lidiar / día a día con la fuerza que ya muy menguada está / porque el campo se despuebla y ahora también la ciudad. / No podemos olvidarnos en tiempo de carnaval / de la Zamora que vive la buena gente de paz.

No llueve ni por Bardales y se ha secado el embalse, / e Iberdrola mientras tanto y aunque ha sido la culpable / en vez de compensaciones nos instala renovables / solar y eólica en los campos que son de los comunales.

Ya no se acercan los gansos y ansares a Villafáfila. / Por eso hacemos el ganso dejando que macrogranjas / sustituyan con purines las aguas que son saladas / y dulces para beberlas, pero están contaminadas.

Que contaminan el campo del que viven en los pueblos / campesinos que trabajan pero cada vez son menos, / pues es menos lo que pagan para ganar el sustento / las empresas que les compran su producto a bajos precios.

Zamora 10 se despuebla de fundadores audaces / ¡No quedan emprendedores que inviertan en estos lares! / Sus proyectos se han quedado colgaditos en el aire / hasta que a final del año también emprendan viaje / con rapidez como han hecho los empresarios en AVE.

Pero no hay que llorar penas pues en la Diputación / - que no se va a ir de rositas en la nuestra relación- / si no encuentran un equipo de ciclismo superior / en las tierras zamoranas, lo buscan en la región. / Y a enamorar Salamanca pedaleando me voy / pues no hay barrera en el mundo donde hay verdadero amor.

No a la guerra, de verdad

Y ya vamos acabando esta murga muy imparcial / diciendo que ha sido corto el desfile en carnaval / Pero no hay que preocuparse que si corto el Carnaval / también será la Cuaresma: que no vamos ayunar / ni aunque lo diga el Ministro de Consumo porque es sano, / o este Papa comunista que ha okupado el Vaticano.

Y con la Marcha de Thalberg que resuena en la ciudad / acabamos esta copla imparcial de carnaval:

“Pues la cuaresma vendrá / y semana santa sí que habrá

La mascarilla tendrás, debajo del capuchón bien plantá. / Pero tú no te ahogarás: porque dios- aunque aprieta- no ahoga-en verdad.

Cinco de copas verás en medio de la plaza bailar / Y el cargador al desnudo verás: con la fal-dilla de-los pasos-levantá.”

Como esta murga ha salido como todas muy imparcial / acabo reconociendo lo que es solidaridad / de la gente de Zamora que ha salido a protestar / en medio de los antruejos, porque era necesidad:

¡No a la guerra! se alzan voces, en la calle y sin disfraz. ¡Ojalá que se tratara de una broma nada más!

(*) Portavoz de IU en

la Diputación de Zamora