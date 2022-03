Mientras nuestros ojos están puestos en Ucrania, los ojos de los agricultores españoles están puestos en el cielo. La falta de lluvia está causando estragos en el campo. La falta de lluvia y de un “plan b” que el digno ministerio del ministro del ramo no tiene. En lugar de mirar hacia adentro y afrontar los problemas con valentía, con sensatez, con decisión, se deja correr el tiempo, que siempre juega en contra y con resultados nada buenos.

Los datos de agua embalsada han alcanzado mínimos históricos. Situaciones como la actual hace años que no ocurrían. La primavera siempre fue la gran esperanza para la lluvia, menos este año. Las previsiones no son muy halagüeñas en ese sentido. Ahora que necesitamos que el cielo llore ante los acontecimientos mundiales, el cielo se resiste a derramar una sola lágrima. No sé a qué espera. Cuando esto escribo lo de Ucrania se recrudece y recibe ataques incluso desde Bielorrusia, bastión de Putin.

Como no llueva pronto, las cosechas se van a perder y el desabastecimiento está asegurado. Lo poco que hay se está encareciendo de una forma escandalosa sin que Consumo proceda al control necesario para evitar lo que es ya inevitable en tantos supermercados, por no decir que en todos. De un día para otro, los alimentos, sobre todo los procedentes de la agricultura y ganadería, se están encareciendo a razón de un euro diario. Lo de los supermercados es sangrante. Encima, lo vecinos tienen que soportar sus enormes bolsas de basura en los contenedores que fijan en puertas de acceso a comunidades de vecinos a los que solo les queda aguantar porque el Ayuntamiento no resuelve.

A ver qué dice el Ministerio cuando no se puedan ofrecer alimentos a la sociedad española al ritmo que se hacía hasta ahora. No hablo de envasados, que también, hablo de productos frescos. El ‘fresco’ será, no tardando mucho, una quimera. La sequía equivale a la ruina de los agricultores a los que tampoco se les dan soluciones, porque el Ministerio no las tiene, no porque no las haya. De forma previsora hay que comenzar con tiempo suficiente a priorizar sobre lo más conveniente, además de apostar por una nueva estructura de almacenaje que impida el desabastecimiento.

Comparto la preocupación de los agricultores zamoranos, de las asociaciones que los representan. Por lo que se ve y se sabe, no vale solo con alzar la voz. Ante la evidencia del cambio climático y el impacto que supone en su actividad agrícola, corresponde al Ministerio y otras instituciones abrir nuevas vías para que puedan seguir trabajando la tierra incluso en los peores momentos.