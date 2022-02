Mientras contemplo la retransmisión de la guerra en Ucrania desde el sofá de mi casa, cómodamente, acompañado de un café y, a veces, de un vasito de vino de Toro, echo pestes por la boca y me hago una retahíla de preguntas (en silencio y, en ocasiones, a grito pelado, según cuadre), esperando que alguien me ayude a entender algo. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Es que no hemos aprendido nada de las lecciones de la Historia, de tantas guerras inútiles, unas muy lejanas y otras mucho más próximas en el tiempo? ¿Pero cómo es posible que aún sigamos resolviendo nuestras diferencias a hostia limpia, recurriendo a la fuerza y poniendo en práctica la ley del más fuerte? ¿Pero qué estarán pensando de nosotros el sol, la luna y las estrellas? ¿Y los dioses? ¿En dónde diablos se han metido? ¿Por qué guardan silencio, consienten estos desmanes y permiten que el horror campe a sus anchas por aquí y por allá, como si tal cosa? ¿Pero es que aquí no hay nadie con dos dedos de frente que consiga frenar el espanto que observan mis ojos?

Es la guerra, me responde un chaval de 17 años. La guerra siempre ha sido así y lo seguirá siendo en el futuro, insiste con vehemencia. Tanto si es real, como ahora en Ucrania, o ficticia y virtual, como la que se practica en los videojuegos que tanto nos gustan a los chavales de mi generación, sentencia él. La guerra, pero también los puñetazos, las bofetadas, los insultos, etc., siempre han sido los métodos más habituales para aniquilar al otro, al que estorba, al contrario, a quien no piensa como tú o incluso a quienes tienen algo muy valioso que otros desean y no consiguen alcanzar porque te lo impiden, me confiesa que han hablado el otro día en clase. Y yo le digo que sí, que la guerra es la guerra, pero que no consigo entender cómo es posible que los seres humanos, es decir, él y yo, pero también los casi 8.000 millones de personas que nos acompañan en este viaje por el planeta Tierra, nos cueste tanto trabajo poner en práctica la etiqueta que supuestamente nos diferencia del resto de seres vivos: la humanidad. Al día siguiente, las imágenes y los sonidos de la nueva guerra en Ucrania vuelven a colarse, a través de los medios de comunicación, en el salón de mi casa. Han pasado algo más de veinticuatro horas y podría escribir de nuevo los interrogantes de más arriba. Porque sigo pensando lo mismo. Y es que nada ha cambiado, nada hemos aprendido y nada aprenderemos. Seguimos y seguiremos tropezando en las mismas piedras, como si tal cosa. Los dioses, según parece, nos han abandonado y los humanos tenemos tanto tiempo libre que, a veces, lo empleamos simplemente en aniquilarnos. Ahí están las lecciones de la historia de la humanidad, por si alguien no sabe aún de qué coños estoy hablando. Yo, lo confieso una vez más, no entiendo nada y sospecho que muchas personas se encuentran en una situación similar. Dicen que es la guerra, sí, pero yo pienso que es la estupidez humana, la forma de ser más dañina, como escribe Carlo Cipolla. Porque la estupidez conspira contra el bienestar y la felicidad. Y eso, claro, son palabras mayores.