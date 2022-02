“¿Una mentira repetida adecuadamente, mil veces, se convierte en una verdad?”. Durante muchos años, más de 30, hemos hecho parte del trabajo al Ayuntamiento con temas relacionados con las Murgas.

Cuando empecé con la mía éramos once agrupaciones y hemos acabado cuatro que, seguimos y seguimos porque nos gusta, disfrutamos, hacemos un trabajo maravilloso y laborioso y además a los ciudadanos de Zamora les encanta. Esperan con ansia la venta de entradas para ir a ver a todas y cada una de las agrupaciones en el teatro, independientemente de quienes sean. Siempre es bueno tener una competencia porque te obliga a hacerlo mejor y eso es lo que las Agrupaciones de Zamora hacemos. ¿Hay pique? Síí. ¿Hay competencia? Síi. ¿Hay sus más y sus menos? Sííí. ¡Faltaría más! Pero para lo importante y necesario nos ponemos de acuerdo. Siempre hay reivindicaciones que solicitamos al Ayuntamiento. Si nos respetaran alguna vez seguramente no tendríamos ninguna o muy pocas. Pero no se nos respeta y se nos toma literalmente “por el pito de un sereno”.

El concejal de Juventud y festejos miente. Se ampara en que las reuniones ni son grabadas ni son firmadas. Me explico: 1) Siempre pedimos más actuaciones en el teatro, teníamos tres y usted nos ha quitado dos. 2) Siempre actuamos en la calle (que no es suya) porque es nuestra, de los chirigoteros y carnavaleros. No necesitamos ni su permiso ni su dinero para hacerlo. 3) el presupuesto destinado a las Agrupaciones no es el apropiado porque no premia nuestro esfuerzo. Por eso pedimos que se amplíe y se reparta y que luego haya premios simbólicos. 4) quien vote o deje de votar es cosa nuestra. Nos afecta a nosotros. Por eso las propuestas son nuestras. 5) Este año nos reunió a tiempo para elaborar las bases y estábamos satisfechos. Usted dijo que nos enseñaba el borrador antes de enviarlas a Intervención pero no lo hizo. Las publicó y punto.

No queremos tener “privilegios” sobre nada ni nadie. ¡El privilegio lo tiene usted que es el concejal haciendo y deshaciendo lo que place! Además se permite el lujo de dar a entender que tenemos ¿“un monopolio”? Si su intención era potenciar la participación de más agrupaciones, se ha lucido. Ha conseguido todo lo contrario. Hágaselo mirar para la próxima (si hay) porque en esto de las murgas somos “apolíticos”. No hay tramas.

“Cercada tiene a Zamora, Un concejal muy jodido/ Que a las Murgas zamoranas, Les tiene la vida en vilo./ Ay Alcalde, ay Alcalde, tienes un bicho en el nido / Parecía buena gente… y ha resultado un creído. / Don Sergio “el festero” le llaman. Joven soberbio ha salido/ Que cacicada habrá hecho que a las Murgas ha ofendido…./ Disfruta viendo el Destierro desde su torre del castillo/ ¡¡Tendréis que cantar en la calle… porque me sale del higo!!

(Quien quiera escuchar más que nos busque en la calle)

Nieves García Galán