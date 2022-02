No hace mucho me comentaba un buen amigo las dificultades que tenía su mujer, pintora impresionista y plenarista, para dar a conocer sus obras de arte. Esto venía a cuento a raíz de una conversación sobre la relación del ser humano con la naturaleza y sobre cómo el proyecto de la posmodernidad había finiquitado los eslabones que nos conectaban con el paisaje a través del arte, conclusión en la que coincidíamos ambos.

Al negar la representación, me decía él, se había dado por cerrada la ventana por la cual podíamos vislumbrar el mundo, y el arte había pasado a ser un artefacto autónomo, ajeno al sentido de la mirada y en consecuencia también ajeno a cualquier juicio crítico sobre lo que vemos; a lo que yo añadía que también lo representado había caído en desuso, también lo representado había dejado de existir en nuestra conciencia.

Esta es, quizá, la única manera que tenemos de soportar la extinción de los paisajes: clausurando la representación, cerrando la ventana, apartando con la mano su existencia, y finalmente negando a ojos cerrados su necesidad. Hace tiempo que hasta los ecologistas más apologéticos le restan importancia a la naturaleza para poner el foco en la posibilidad de que seamos nosotros, los humanos, los seres vivos que mayor peligro corren.

Imagino a la pintora impresionista, a pleno aire, tratando de recoger las sensaciones que le llegan a través de la luz. Aquí, ella, la artista, es el médium entre la naturaleza viva y muerta, entre la que ya se da por muerta pese a su aparente esplendor, y esa otra que renace en el lienzo. Es quien transforma las impresiones de lo real en trazos que componen un plano perceptivo que en algún momento se dará por acabado, pero que siempre estará a expensas de la subjetividad de quien se deja impresionar.

Creo que nunca fue tan importante representar, como lo es ahora. Nunca tampoco existió esa ausencia de nostalgia para todo aquello que a ciegas estamos perdiendo. Decía mi amigo que la clave está en la relación pasado-presente-futuro, en el rechazo de la historia, y en consecuencia el vacío de una responsabilidad en la historia que, más allá de nosotros mismos, se cuente. O dicho de un modo más claro y perverso: la falta de responsabilidad en nuestros actos.

No es cierto que la actual civilización global, en la cual habitamos queramos o no, esté preocupada por la desaparición de la naturaleza tal y como existió en un pasado que ahora calificamos de romántico, y si en algo le preocupa no es por la desaparición en sí misma sino por las consecuencias que pueda tener en la balanza entre bienes y bienestar, entre todo aquello que necesitamos para sentirnos bien y el propio bien como entelequia de felicidad.

Sin embargo, y a pesar de la despreocupación con la que sigue en marcha el proyecto de desconexión con la naturaleza, personalmente tengo la sensación de que algo no va como debía, y de que esta desconexión no es más que una engañifa, una manera de apagar la percepción, no solo la percepción que alumbra lo que nos rodea, también la de nuestra pertenencia al mundo.

No sé si podremos soportarlo quienes todavía pensamos que la naturaleza es en esencia lo único por lo que merece la pena luchar, pues al luchar por ella rescatamos de nuestro interior nuestros mejores sentimientos, aquellos que están fuera del interés y del egoísmo. No sé si podremos soportarlo quienes todavía pensamos que la naturaleza es el principal objetivo de nuestra escucha, y que taparnos los oídos ante sus cada vez más profundos gritos es tan infantil como autodestructivo.

Por todo esto, pienso, pintar es tan importante. Porque pintar lo que vemos es representarlo con todos nuestros sentidos, en especial con el sentido de la escucha, y es, en consecuencia, una manera de activar el interior, de no perder humanidad. Porque al pintar reafirmamos lo mirado atendiendo a su naturaleza, y dejando a un lado nuestros prejuicios.

En cierta ocasión visité el monasterio de Saint Paul en Saint-Remy, en la Provenza, quería conocer el lugar donde Vincent Van Gogh se recluyó con la idea de vencer su enfermedad mental y donde pintó algunos de sus fascinantes cuadros. Me sorprendió la sensación de que todo parecía estar tal y como Vincent lo había dejado. El monasterio, convertido en sanatorio desde la época de Van Gogh, tenía como mayor atractivo la revivencia de una experiencia pictórica profundamente conectada a la naturaleza. Desde las huertas que rodeaban el edificio se podían contemplar los mismos paisajes que había representado el pintor, incluso seguía allí aquel almendro en flor que Vincent pintó cuando nació su sobrino y que, dicen, despertó en él una intensa e incontrolable tristeza, pues la flor del almendro brotando todavía en el gélido invierno era, en realidad, el fruto de la pesada agonía que Vincent arrastraba desde siempre.

No sé cómo vamos a soportar esta falta de representación, esta ausencia de pinturas que abran la ventana a los sentimientos. Pero lo peor no es ya eso, sino la imposibilidad de detención, la imposibilidad de atención. No hay manera de quedarse quieto mirando al paisaje para dejarnos impresionar por él. En continua y trepidante transformación, cada vez es más difícil contemplar la naturaleza sin temer su derrumbe.

Sería preciso volver a pintar, que un ejército de personas saliera al campo para fijar en sus lienzos lo que ven, durante ese acto que es el propio pintar. Sería preciso que los cuadros volvieran a ser importantes, y de manera especial los impresionistas, sin duda, para aprender a conectar la emoción con lo representado, para generar conciencia de lo que vemos y evitar así que lo podamos dejar de sentir.