Conducir en condiciones desfavorables, como con hielo y nieve, no es fácil,se requiere: control, habilidad, experiencia y conocimientos necesarios para dominar la situación en tales circunstancias adversas y además peligrosas.

La conducción con hielo y nieve, es para profesionales, la valentía y la decisión, no valen, si no hay una preparación y no ha habido una enseñanza. La Seguridad Vial, no siempre es para valientes, se necesita cabeza y responsabilidad, solo de esa manera, la seguridad vial, salvará vidas.

Autovías, autopistas y carreteras convencionales están de pena. No es una crítica, es una realidad. El pilar básico para una buena Seguridad Vial es la calzada

Por si nos toca circular con la nieve, el hielo, el frío o la lluvia... En estas condiciones y con temperaturas bajas, aporto unos consejos que siempre vienen bien.

No olvidéis las cadenas de nieve o neumáticos de invierno.

No olvidéis tener lleno el depósito de combustible, bien sea de gasolina , gasoil o incluso el eléctrico.Ya que quedarse sin combustible o alimentación es quedarse sin calefacción.

Debemos llevar ropa de abrigo, agua y comida. Si llevamos niños, hay que llevar agua,comida y medicamentos para la fiebre alta, mareos y vómitos.

Es vital acordarse de comprobar la inclusión de los triángulos, chalecos reflectantes y homologados, estos últimos, indispensables para salir del automóvil con ellos puestos si nos detenemos mientras circulamos.

Lo mejor es tener por anticipado información del estado de las carreteras. Llevar el teléfono móvil cargado o con cargador de baterías.

Cuando se necesario, aparcar siempre en lugares seguros y adecuados para descansar. No se debe adelantar sí hay dificultades. Lo más adecuado es circular en velocidades altas y con poco acelerador . Conectar, además, la luz de corto alcance.

Cuidado con el freno

Cuidado con el freno: hay que utilizarlo muy suave y con mucho tacto,. Si hay hielo en la calzada, mejor no utilizarlo, salvo necesidad.

Lo mejor es circular con mucho cuidado”, con mucha suavidad, con velocidades de cambio altas y muy poca aceleración. Si hay hielo o nieve pisada, saldremos en la segunda velocidad y con poco acelerador, ya que si no, no saldrá, patinaría y escarbaría . Haremos trayectorias rectas y suaves.

Para mí los mejores neumáticos, para estas condiciones, son los de 4 estaciones, nos valen para todo el año y van muy bien, tanto en invierno como en verano.

No os olvidéis de las luces que salvan la vida, los Help Flash son importantes para nuestra seguridad y la de los demás.

A mí me gustaría hacer una petición al Ministerio de Fomento o al Gobierno de España: Por favor, arréglennos las autovías, las autopistas y las carreteras convencionales.

Sinceramente están de pena, no es una crítica, es una realidad. El pilar básico para una buena Seguridad Vial es la calzada, no se adelanta nada con hacer medidas de control de velocidad, ni en vehículos ni en conductores, si por dónde circulamos la vía está intransitable y muy peligrosa. A ver si en el 2022, vamos reparando alguna calzada y mejoramos, por el bien de todos y por una Seguridad Vial mejor y más segura. Deseamos que en este comenzado 2022 , en el cual la Seguridad Vial mejoré y vayamos hacia una “Visión Cero, Accidentes Cero”.

Para eso nuestro comportamiento debe ser ejemplar, con respeto, con educación y con sentido común.

(*) Delegado de Provial España, en Castilla y León