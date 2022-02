CUna semana después de las elecciones en Castilla y León, informa este diario de que la sequía en pleno invierno afecta a amplias zonas agrícolas, ganaderas y forestales de la región; de que en Zamora, Salamanca, León, Ávila y Valladolid hay riesgo de incendios, y que por ello se pide prudencia a la población para evitarlos. Los que han alertado del peligro de incendio han sido los satélites de la NASA (la conocida agencia de los Estados Unidos) y la ESA (he tenido que consultar el Google para saber que se trata de la Agencia Espacial Europea y no una broma como la de la TIA de Mortadelo y Filemón parodiando a la inteligencia de la CIA). Esta vez no ha sido el dictador Franco el que anuncia la “pertinaz sequía”, como hacía para justificar el hambre del pueblo debido a la guerra y el aislamiento internacional durante el franquismo, echando la culpa a la falta de lluvia… Y como nos temíamos que pudiera volver a pasar tras el avance de la ultraderecha. Así que hay que estar tranquilos.

Ha sido anunciar la pertinaz sequía, y en la sede madrileña del partido ganador de las elecciones se ha encendido una hoguera para quemar en la pira a la bruja del PP en la Comunidad de Madrid. Pero que como mujer como todas las brujas, y como todas ellas muy lista, puede acabar churruscando a los herejes que osaron acusarla de prácticas poco éticas por favorecer a su hermano, en un partido que parece haber hecho suya la máxima de que “la mayoría de los males que a la sociedad moderna aquejan son debidos en su mayor parte a la debilitación del vínculo familiar, ya que cuando la institución familiar se debilita, la sociedad padece, y cuando aquélla llega a trance de desintegración, la sociedad entera se anarquiza”, como dijo el dictador. Los valores familiares del tipo Isabel Ayuso con su hermano no han sido defendidos por el dictador esta vez, pese al avance de la ultraderecha y de su defensa de los hijos castellanos y leoneses frente a los nacidos fuera de España. Así que hay que estar tranquilos. Ha sido anunciar la pertinaz sequía, y en la sede madrileña del partido ganador de las elecciones se ha encendido una hoguera para quemar en la pira a la bruja del PP en la Comunidad de Madrid. En la vecina Valladolid de momento la cosa no está que arde pese a la pertinaz sequía. Sólo parecen haber saltado unas chispas en el encuentro entre el PP y el segundo partido más votado en las elecciones, el PSOE, debido según Tudanca a que se le escapó la palabra corrupción, y según Mañueco a las declaraciones públicas de éste que afirmaban que el gobierno regional estaba en brazos de la ultraderecha de Vox. Tal vez las chispas del resultado electoral de la región hayan encendido la hoguera de Madrid y avivado el fuego en toda España, actuando como la “reserva espiritual de occidente”, como decía el dictador. Pero no lo ha dicho Franco. Así que hay que estar tranquilos. Y tal vez lo sucedido en el partido ganador de la elecciones se quede solo en la “España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía” del mañana efímero de Antonio Machado, resucitada por la ultraderecha con su objetivo de anular las leyes de memoria histórica para olvidar la dictadura y de género para no reconocer la igualdad de las mujeres –salvo la de Ayuso, tal vez. Así que hay que estar tranquilos. O puede que en el seno del partido de derechas que ha convertido en moderado el ascenso electoral de los ultras del mismo signo político, se haya desatado un incendio de dimensiones desconocidas que lleve al PP a prenderse fuego amigo y a exclamar “cautivo y desarmado el ejército (…) la guerra ha terminado”. Pero esta vez no refiriéndose al ejército rojo, como dijo el dictador, sino al de la “derechita cobarde”, como dice Abascal. Así que hay que estar tranquilos. Incluso si en Rusia y Ucrania se inicia una guerra abierta por el malvado Putin y el guardián de Occidente Biden se puede seguir tranquilo, porque aunque el dictador dijera que “el comunismo es una acción política y solo puede lucharse contra él con eficacia a través de otra acción política (…) y es necesario destruir esos mitos que su política encierra y que engañan y arrastran a las gentes”, Rusia ya no es comunista sino que está en la órbita del capitalismo. Y ante las guerras del capital, hay que estar tranquilos. Como hay que estar tranquilos porque en la Diputación de Zamora hay un gran apagafuegos que mantiene el pacto de gobierno ante las airadas y ardientes declaraciones de guerra entre los enemigos declarados en la Comunidad, PP y Cs. Hay que estar tranquilos. Pero ante el riesgo de incendios de la pertinaz sequía política que se está instalando en nuestra tierra, hay que mantener nuestra ideología de izquierdas. Memorizando para transmitirlas las ideas de igualdad, de libertad, de defensa de los derechos humanos y sociales, como hacían los resistentes en la película “Fahrenheit 451” mientras les quemaban los libros porque decían que eran “un arma cargada en la casa de al lado”. Cantando lo que “Somos”, aunque hayan retirado en el Ayuntamiento de Zaragoza la subvención a la Fundación Labordeta porque lo ha impuesto Vox: “Somos como esos viejos árboles batidos por el viento”; aunque “hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar”; porque “vamos a echar nuevas raíces”, “dejando en los secanos nuestra lucha total”. Porque antes de que la ultraderecha se implantara en nuestra tierra sobre todo en la zona rural a la voz de “siembra”, un revolucionario nos dijo que “quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla; y un sindicalista nos dijo que “ni nos domaron, ni nos vencieron, ni nos van a domesticar”. Porque sabemos que además de la política, también la poseía es un arma cargada de futuro como nos dijo Gabriel Celaya. Y porque siempre nos quedará nuestra ideología. Y la pertinaz sequía ¡no pasará! (*) Portavoz de IU en la Diputación de Zamora