Pero qué cortos, incompetentes y falsos, no apunto a ninguno en particular, si no a todos los políticos en general. Veamos, hoy tomo medidas de restricción, mañana las quito, no por necesidad, quizás por capricho o arrebato o mando en plaza, ahora voto sí, luego no, hay error telemático o ignorancia; te doy mi apoyo, ahora te lo quito por conveniencia política; igualmente te doy la mano, ahora te la retiro y a la ciudadanía que la den, el partido es lo primero, para eso hemos sido elegidos y punto.

Nuestra clase política es negativa, tóxica, falsa y traidora, juegan sucio. Habrá alguna excepción, es posible, pero mayoritariamente incompetentes y muy tontos como nosotros por votarlos y elevarlos a la cima. Ángel Santamaría Castro