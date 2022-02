Ni se puede negar, ni se puede ocultar, el escándalo orgánico del Partido Popular ha sido de órdago. Ahí queda como borrón, sin posible cuenta nueva, en la historia del reciente PP, el de Casado y Egea, cuya dimisión sigue pidiéndose infructuosamente. Casado no se va a desprender de Egea y Egea no está por la labor de dar un paso adelante, entonar el mea culpa y abandonar el cargo de Secretario General del Partido Popular. Y eso a sabiendas de que siempre le quedará su escaño en el Congreso de los Diputados.

La ciudadanía tardará mucho en recuperarse. La indignación es palpable se hable con quien se hable. Los votantes fieles y leales al PP, que votan y vuelven a votar a su partido, aunque caigan chuzos de punta, esta vez, entre que no entienden nada y muestran sin tapujos su indignación, están dispuestos a todo, con tal de acabar con esta situación indeseada para todos ellos que se sienten burlados. A Casado-Egea, se les da muy bien eso de dispararse en un pie. Lo hacen con excesiva frecuencia.

No sé si es verdad que el PP es como el junco de la canción, que aunque se doble siempre sigue en pie, como ha dicho no sé quién. Es posible. Me temo que está vez puede que continúe doblado mucho tiempo. O alguien con más autoridad pone orden o estos chicos acaban zozobrando. Con esta y otras actuaciones absurdas no pueden postularse como alternativa de Gobierno. Ni haciendo un acto de fe se lo cree ya nadie.

Encima hay como una especie de teoría de la conspiración que pesa cual espada de Damocles sobre las cabezas de los implicados. Hablo de la tesis del posible y presunto pacto secreto entre Pablo Casado y Pedro Sánchez para quitarse a VOX de encima y, aprovechando que el Manzanares pasa por Madrid, atacar hasta la extenuación a la presidenta de la Comunidad. Es más, se dice, rumora y comenta que el polémico voto a favor de la reforma laboral del diputado Alberto Casero forma parte de la presunta estrategia. Todo es presunto.

Comparto la indignación de Cayetana Álvarez de Toledo. Comparto la indignación de mi amigo Artemio. Comparto la indignación de tantos y tantos votantes del Partido Popular e incluso de buenos socialistas que no quieren este tipo de sucesos que emponzoñan la vida política, aunque en este caso no les toque a ellos. Bastante tienen los pobres míos con algunos de sus compañeros de escudería.

Me pregunto, dónde está aquel Casado que batió a Soraya Sáenz de Santamaría con una impecable propuesta de combate y rearme ideológico. ¡Missing!