Desde que se tiene conocimiento, se sabe que el ser humano siempre ha intentado dar un sentido espiritual a su vida, razón por la que denodadamente ha buscado y se ha “fabricado” dioses a los que adorar y teorías que pudieran sustentar sus creencias. Las religiones pues, surgen de la necesidad psicológica del hombre (dicho en sentido inclusivo) de creer en el “más allá” y en un ser o espacio trascendente que dé significado a su vida y esperanza a su existencia.

En el planeta que habitamos, son muchas y muy diversas las religiones que coexisten, siendo el cristianismo, todavía, la más expandida- -el 30% de la población mundial es cristiana, el 23% islamista y un 15% hinduista-- En las últimas décadas son los budistas y los que no se identifican con ninguna religión los que más han crecido; si bien, dependiendo de las zonas del planeta, son muchas más las religiones o sectas que mantienen viva la “llama” que las vio nacer.

En consecuencia, podríamos decir que, la inmensa mayoría de la población mundial, a través de las religiones que profesa, busca el bienestar interior y razones para dar sentido a sus vidas más allá de la muerte.

Dentro del cristianismo, y con fundamentos diferenciadores, destacan tres corrientes principales: el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia, que agrupan en sus correspondientes iglesias a cuantos fieles comparten sus doctrinas; todas ellas con base en La Biblia y en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret que han quedado recogidas el Nuevo Testamento.

La Iglesia católica, que engloba al 49% de los cristianos, es la confesión cristiana más numerosa. La protestante agrupa a un 22% y la ortodoxa a un 12%. El resto de cristianos reconocidos siguen otras corrientes, que fundamentalmente se encuentran repartidas por Estados Unidos.

En España, la Iglesia católica (en adelante la Iglesia) es la confesión religiosa a que estamos adscritos cerca del 80% de los españoles; aunque, es una realidad, cada vez son menos los que practican habitualmente su liturgia. No obstante, podríamos decir, mal que les pese a algunos, la Iglesia sigue siendo “el refugio” de la mayoría… Por algo será.

De cualquier manera, en los tiempos que corren y con lo que se va sabiendo, es difícil seguir los “dictámenes de la Iglesia” porque las noticias que están saliendo a la luz, no solo acerca de la pederastia, sino también de la malversaciones de fondos, apropiaciones indebidas de bienes inmuebles, abusos de poder… que presuntamente han protagonizado algunos clérigos, incluso de muy alto rango, están consiguiendo que gran parte de la sociedad dé la espalda a la clase sacerdotal, cuando la verdad es que son muchos más los que saben ejercer su sacerdocio que los que se aprovechan de él.

En todos los estratos sociales hay profesionales a los que se les presuponen determinadas virtudes y cualidades. Así, al soldado se le supone valor, al médico rigurosidad en el cuidado de la salud, al político un inquebrantable compromiso con la sociedad, al abogado sutileza y discreción… y a todos, en general, conocimientos y ética en el desempeño de sus funciones. Al sacerdote, además de todo lo referido, se le exige integridad moral.

Sin embargo, el ser humano es imperfecto y la sociedad que nos hemos construido no es precisamente un ejemplo de honradez, caridad e imparcialidad, y, dependiendo de quien cometa una falta o un delito, antes de que falle la justicia es sometido al “veredicto de la calle”, que a veces es implacable y echa por tierra cualquier presunción de inocencia antes de que haya una sentencia judicial.

No quiero decir con esto que quienes hayan podido cometer las faltas o los delitos antes referidos no deban pagar por ello, sino que, fueren cuales fueren los que se les pudieran imputar, ellos y solo ellos han de ser quienes deban responder de los actos que hubieran podido perpetrar, porque “no es de recibo que paguen justos por pecadores”.

Si a lo referido se añade lo frecuente que suele ser que quienes quieren demonizar a la Iglesia se aprovechen de los errores que pueden haber cometido algunos de sus miembros, para cargar contra todo la institución, con la intención de sembrar dudas entre sus fieles y promover campañas para desprestigiarla, quienes están al frente de la jerarquía eclesiástica deberían ser, como creo ya han sido, los primeros en hacerse oír para, primero, tratar de poner “las cosas en su sitio”, y, después, empezar a plantearse la necesidad de emprender nuevas fórmulas de acercamiento a la ciudadanía, en general, y a la juventud, en particular, pues el daño causado por los anticlericales atiza el agnosticismo y el escepticismo, que ya llevan tiempo calando hondo en muchos sectores de la sociedad, y eso es algo que, a mi juicio, se debería intentar remediar.

No podemos ignorar que estamos ante la institución más longeva de cuantas existen en la Tierra, y que, diría yo, “gracias a Dios”, ha subsistido contra “vientos y mareas” a todos los obstáculos que ha ido encontrando a lo largo de su ya dilatada trayectoria.

La Iglesia, como institución integrada por personas, es decir, por seres humanos que tienen debilidades y grandezas, nunca ha sido ajena a la realidad social de cada momento, y, quizás por ello, no han sido pocos los que desde dentro o desde fuera se han aprovechado de su posición para hacer o deshacer a su antojo, y casi siempre en beneficio propio, sin importarles las consecuencias que de sus actos se podrían derivar. En cualquier caso, hay que decirlo, han sido muchos más los que han sabido estar a la altura de su misión, dicho sea de paso, ejerciéndola de manera abnegada, y con su labor evangelizadora, humanitaria o social han contribuido al sostén y mantenimiento de “su casa” de manera ejemplar (para los que de verdad la sienten y viven por y para ella, la Iglesia es su casa)

Según he leído, se cuentan por cientos de miles los sacerdotes, religiosos y religiosas de cualquier orden y seglares de toda raza y condición que, comprometidos con su fe, se hallan repartidos por el mundo entero, en general, y por el territorio español, en particular, realizando una impagable labor en favor de los más deprimidos. Inmigrantes, drogodependientes, mujeres víctimas de la violencia, menores tutelados, indigentes, personas sin hogar…, entre otros, son algunos de los colectivos a los que la Iglesia siempre está dispuesta a ayudar, ofreciendo compañía, consuelo, esperanza y apoyo material, físico, psíquico o espiritual a todo el que lo precise, lo pueda o no demandar.

Por todo lo referido, desearía “romper una lanza” en favor de la institución a la que pertenezco por el bautismo, desde que nací, y por convicción desde que tengo uso de razón, y de todas las personas que, más o menos ligadas a ella, predican con el ejemplo.

La labor que desarrollan quienes están al pie del cañón difundiendo y poniendo en práctica las enseñanzas de Jesucristo, no solo es ejemplar, sino que debería servir para que los que tienen dudas, e incluso los anticlericales malintencionados reflexionen y se lo piensen dos veces antes de lanzar proclamas contra la Iglesia y tratar de meter en el mismo “saco” a los que pueden haber errado, con los que ponen sus vidas al servicio de los demás, que, sin duda, son muchísimos más.

Al menos en España, así lo creo, seguimos siendo mayoría quienes, convencidos de nuestras creencias y sentimientos, tratamos de transmitir los principios y valores de la religión que profesamos, o que más conocemos a los que aún se están formando, para que cuando vayan haciéndose mayores sepan dónde están; cosa que debemos poder seguir haciendo en libertad, como también deben poder hacer lo que estimen pertinente quienes no piensen igual.

Si así procediéramos todos, es decir, teniendo presente que para defender cualquier idea, posicionamiento o convicción, hay que hacerlo sin violencia, con argumentos y, sobre todo, con sujeción a las reglas morales y legales que nos hemos impuesto y con respeto a las que puedan esgrimir los demás, mejor le iría a toda la sociedad porque, sean cuales sean las ideas, los posicionamientos o las convicciones que unos y otros intentemos transmitir, alguna razón de ser todas y todos tendrán.

Lo dicho va para todo el mundo, y en especial para la clase política que, por lo general, es la que demuestra mayor intransigencia, o menor tolerancia, que para el caso es igual.

“Ni es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida….” (J. R. R. Tolkien, 1892-1973)