Ya se habla menos de nosotros, de las negociaciones de Mañueco para desfacer el entuerto en el que él solito (¿o no fue así?) se metió. Y se habla menos por las románticas declaraciones de amor que se vienen prodigando Ayuso y Casado. Se nota que hemos vivido la semana de San Valentín y que el patrón de los enamorados ha cumplido con su deber. Y ahora que los mandamases del PP se están tirando los tejos (y algo más) con las teles en directo, gerifaltes, analistas, opinadores y demás parecen haberse olvidado ya de Castilla y León; mandan las leches en el partido conservador. Además, se dan en Madrid y, amigo, cuando Madrid está por medio, el resto a la cola; los de la Cibeles tienen prioridad por mucha España vaciada que se ponga de moda. Y ahí nos tienen a los de esta tierra esperando el santo advenimiento, que me temo que se va a hacer bastante de rogar. Por lo pronto, las perspectivas son poco halagüeñas, más bien negativas. Veremos.

Estamos hasta el cuello en el lodo: sin Gobierno, sin presupuestos, sin infraestructura ni preparación para recibir los fondos europeos

Y lo que hay que ver comenzará a vislumbrarse mañana con el inicio de la serie de entrevistas que Mañueco mantendrá con los líderes de los grupos representados en las Cortes. Irá de mayor a menor por lo que empezará por Tudanca. ¿Qué cabe esperar? Sospecho que poco; hay demasiados puentes rotos y, hasta ahora, Mañueco ha mostrado escasa cintura política. El anterior pacto con Ciudadanos se lo dieron hecho desde Madrid (Rivera mandaba mucho) y cedió sin resistencia a las peticiones de Igea, portavocía incluida. Lo importante era alcanzar la Presidencia de la Junta y ya la tuvo y la tiene. No la soltará. ¿Qué le pedirá Tudanca? Que no entre Vox en el Gobierno, que aísle a la ultraderecha. ¿Y qué le ofrecerá? Si acaso una hipotética abstención que, a mi juicio, resolvería muy poco porque, salvo milagros, el PP solo contaría con sus propios votos, 31. Da repelús pensar en cuatro años así, haciendo equilibrios en cada iniciativa parlamentaria, rechazando presupuestos... ¿Y qué puede pedirle Mañueco a Tudanca? Responsabilidad y apoyo para que haya gobierno y no se repitan las elecciones. O sea, justo lo contrario de lo que está haciendo a nivel nacional el PP en temas, verbigracia, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cosas de la alta Política.

Así el panorama, todo apunta a que Mañueco tendrá que entenderse con Vox. Tampoco será fácil porque los de Abascal no tardaron ni cinco minutos en escribir la carta a los Reyes Magos: la Vicepresidencia y tantas consejerías como tuvo Ciudadanos, cuatro. De la Portavocía nada han dicho, pero ya han pedido la Presidencia de las Cortes. Y aseguran que de ahí no se apean. ¿Qué les propondrá Mañueco? Gran dilema porque en el PP están divididos respecto a sus relaciones con Vox. Algunos, como Ayuso, no hacen ascos al acuerdo. Otros, como Casado, lo rechazan. Y ahora que están como están, cualquiera les pide una tierra para melones. Me imagino que estarán pensando en cualquier cosa menos en el futuro gobierno de Castilla y León. Las navajadas son las navajadas. Además, Mañueco ya ha sacado pecho: lo decidirá él y aquí. ¿Le creemos?

Un ejecutivo estable y sólido, ¿con qué respaldo?

Lo que es más difícil de creer es que, como dijo el viernes, formará un Ejecutivo “fuerte, estable, sólido y en solitario”. Las preguntas son obvias: ¿con qué respaldo?, ¿con cuántos votos?, ¿con qué garantías de que no caerá en el primer envite y haya que volver a las urnas? No parece que el apoyo vaya a venir de los grupos y partidos provinciales, sobre todo de la UPL y de Soria ¡Ya! Tampoco de Ciudadanos y menos de Unidas Podemos. Complicado, muy complicado, ese gobierno “fuerte, estable y sólido”. Lo de “en solitario” puede ser porque no encontrará socios, salvo, claro, Vox, que, por primera vez, aspira a tocar Poder y no a mantenerse al margen, aunque influyendo, como sucede en Madrid, Andalucía y Murcia.

Y en esas estamos. Ha pasado una semana desde el 13-F y nada se ha aclarado. Mañueco (y Casado) convocaron las elecciones para lograr no sé cuantos objetivos y, de momento, no han logrado ninguno. Ni mayoría absoluta, ni más votos, ni frenar a Vox, ni tumbar del todo al PSOE, ni dejar a cero a Ciudadanos, ni acercar a Casado a la Moncloa. ¿Para este viaje hacían falta alforjas? El refranero castellano es rico para definir esta situación. Mañueco podría decir eso de “he hecho un pan como una torta”. Y alguien le recordaría lo de “quien siembra vientos recoge tempestades” porque una tempestad es lo que le espera. Yo me quedo con otro proverbio: “de aquellos polvos, estos lodos”. Fue una insensatez convocar los comicios. Estamos hasta el cuello en el lodo: sin Gobierno, sin presupuestos, sin infraestructura ni preparación para recibir los fondos europeos, con la Administración regional semiparalizada y con el PP a gorrazos. Todo un lujo.