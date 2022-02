Es la frase más repetida en los últimos días por militantes honestos y votantes sinceros y confiados del Partido Popular. ¡Váyase, señor Casado! Y llévese con usted a esa joya llamada Teodoro García Egea. No sé si estamos asistiendo a la autodestrucción del Partido Popular, a un vodevil, a una guerra civil interna, a una pesadilla o a una película surrealista. No voy a entrar en el terreno del insulto como están haciendo tantos, pero sí voy a decirles que ustedes dos, presidente y secretario general, son un lastre para el Partido Popular.

Lo llevan crudo si creen que con esas formas mafiosas que emplean desde su asalto a Génova, 13, ustedes van a poder gobernar algún día España. Lo veo, ya no difícil, lo veo imposible. ¿Dónde se ha visto a unos dirigentes dedicados a espiar a sus propios compañeros, que no dan la cara por temor a que se la partan o la dan tarde? Unos dirigentes que viven entregados a una guerra sucia, unos dirigentes indignos del cargo que ocupan, unos dirigentes que no respetan la presunción de inocencia, que quieren controlarlo todo, que no respetan el criterio y los valores de los demás, y a los que discrepan, se los cargan directamente o les hacen la vida imposible. Ejemplos, con nombres y apellidos, hay a barullo.

Qué sonrojo produce todo lo que está ocurriendo. Son ustedes la comidilla de España. ¿A santo de qué pasearon a la señora Ayuso por Castilla y León, confundiendo los tiempos, si la tenían espiada y sentenciada? Eso tiene un nombre. Por cierto, señor Mañueco, trate de salir adelante por sí solo, porque si hubiera que repetir elecciones, me temo que el PP quede barrido o casi, con seguro ‘sorpasso’. La militancia no les va a perdonar este bochorno de enormes dimensiones. Ignoro si en la cúpula del PP, conocerán la palabra ‘dimisión’. Alguien debería dar muestras de una grandeza que se les escapa, dimitiendo. No más errores. No más escándalos de esta magnitud.

El tándem Casado-Egea, se han convertido en un gran obstáculo para que España conozca un futuro mejor. Es muy difícil ahora confiar en ellos. No estamos ya los españoles para más mentiras a izquierda y derecha. Así no se alcanzará la España de valores sólidos que preconizan y que deseamos todos los españoles de bien. Los dirigentes tienen que dejar de ser un problema. Los dirigentes tienen que aportar soluciones y no ser parte del problema.

Casado-Egea tienen que convencerse, con ayuda de la militancia honrada, que han elegido el peor camino. Los españoles queremos conocer la verdad, cueste lo que cueste.