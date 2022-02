Tras las primeras reticencias, el presidente del Gobierno se lo ha pensado mejor. Los socialistas no están dispuestos a salir al rescate e Mañueco sin pedir nada a cambio. Estamos ante el típico toma y daca político. Mientras a alguno se le ha puesto ya cara de vicepresidente, el PSOE, para abstenerse en la votación de investidura, quiere ver una vocación real del PP de romper con VOX en toda España, no quieren a la que consideran extrema derecha, cogobernando Castilla y León. Qué pena, que no sucediera algo igual o parecido cuando Sánchez, para ser presidente de España, decidió pactar con la extrema izquierda que representa Podemos, además de con el separatismo y toda la caterva terrorista que le apoya. No estaban entonces las cosas para florituras.

Esta gente tiene que madurar y buscar lo mejor para España y para los españoles. Al hablar de esta gente me refiero a los políticos a un lado y a otro. A los políticos constitucionalistas. Porque luego están los otros, los que vienen a incordiar, los que vienen a sacar tajada de la deficiente posición del Gobierno, los que vienen a cambiar España, en fin, todos esos que no aportan. Todos esos que restan. Todos esos que provocan y tratan de dividir.

El Gobierno de España y el partido que lo sustenta, PSOE, no quiere ni oír hablar de Vox, si por ellos fuera, ilegalizarían la formación de Abascal. Me pregunto ¿qué hay que hacer para ilegalizar a Bildu y a los partidos separatistas catalanes? Servidora no es defensora de nadie, allá cada cual, pero lo cierto es que, hasta la fecha, yo no he visto que el partido de Abascal atente, de palabra, faltaría más, contra todo lo que atentan Bildu y los partidos separatistas catalanes. Hay muchas cosas que dicen con las que nunca podría mostrarme de acuerdo, pero no han hecho, a pesar de lo que dicen, nada que enturbie el devenir de España, a diferencia de Unidas-Podemos, Esquerra, Bildu y demás.

Cómo me gustaría que el presidente del Gobierno, no tuviera que echarse en brazos de aquellos cuya mano mece la cuna de España e hiciera las cosas como cabía esperar de un Partido Socialista sensato, reflexivo, equilibrado, sin esa mochila con la que carga, al parecer a gusto. Mañueco ha dicho que quiere un Gobierno en solitario, hay que facilitárselo como muy bien lo expresó Oscar Puente, alcalde de Valladolid. Los ciudadanos estamos hartos del constante lanzamiento de cuchillos verbales. Queremos otra forma de hacer las cosas. Queremos concordia, nunca discordia. Queremos que nos quieran. Preferimos hacer el amor y no la guerra.