Un pueblo que pierde sus tradiciones está condenado a desaparecer. Moveros en la comarca de Aliste, un pueblo de unos 90 habitantes ha producido por siglos objeto de barro para diferentes usos. Son conocidos sus cántaros, que se usaron habitualmente para acarrear el agua de las fuentes a los hogares y al campo durante las labores agrícolas.

En un excelente artículo publicado recientemente, pudimos ver toda la tradición que acompaña esta actividad, donde cada uno tiene sus responsabilidades: los hombres recolectan y tamizan el barro que es el producto básico para preparar la arcilla con la que se moldearán las piezas artesanales, es trabajo de mujeres hacer las piezas artesanales, que los hombres cocerán en hornos de piedra, utilizando como combustible la leña que han recolectado. En este artículo nos narran los esfuerzos por salvar sus hornos y como se mantiene a flote esta actividad artesanal, pero eso no basta, se necesita la intervención de todos sus vecinos, el apoyo de todos los zamoranos que acepten sus productos, los valoren y promocionen, como realizar una compra al año de alguno de sus productos.

Esta industria de carácter familiar está llamada desparecer y con ella, una de las producciones artesanales propias de la zona, ayudando así a la despoblación y su abandono. Quién no recuerda la alegría de volver al pueblo de los abuelos, que herencia vamos a dejar a nuestros hijos, desarraigados de sus raíces, sí dejamos morir los pueblos de nuestros antepasados.

Un pueblo es además de sus casas y de sus habitantes, la memoria de sus gentes, sus celebraciones, sus festejos y sobre todo, su producción agrícola, industrial y artesanal, que marca su influencia y presencia en la zona. Sus manufacturas y sus productos son el oxígeno que les permite subsistir.

Seguramente que los cacharros producidos en Moveros son fácilmente reemplazables por otras piezas de loza, porcelana o plástico, que se consiguen en las tiendas chinas a bajo coste, pero el valor de un antiguo cántaro de barro cocido de manera artesanal en hornos de leña, como lo hacían los antepasados, es algo que no se puede equiparar.

¿Qué valor puede tener uno de esos cántaros que aparecen en las excavaciones arqueológicas? Utilidad ninguna, valor incalculable, se convierten en valiosas piezas de museo. Lo antiguo no significa necesariamente poco valioso, es tradición y patrimonio.

Con qué orgullo los vecinos de la comarca llevamos a nuestros amigos visitantes a conocer cómo se hacen los cacharros de Moveros. El turismo, una de las riquezas de España, se alimenta de la curiosidad de los foráneos por conocer las costumbres, la riqueza arquitectónica, nuevos paisajes, los sabores de una región, sus festejos, su buen hacer, en el caso de Moveros, su alfarería.

Estimular el turismo rural y cultural de una zona, sería una excelente labor para dar vida a los pueblos.

Quién de sus vecinos no recuera al Señor París, el gaitero que amenizaba las celebraciones de la zona, con su muerte, no quedó nadie que siguiera esta tradición, es así como se empobrece la cultura de una región. No dejemos que se extinga el alma y la presencia de los pueblos.

La Diputación Provincial debería crear una beca para una persona que aprenda la técnica de fabricación de la alfarería de Moveros y promover la creación de un museo, con visitas guiadas, charlas y exposiciones.

Salvemos la industria artesanal de Moveros, mantengamos viva la tradición e identidad de un pueblo, compremos una de sus piezas artesanales y luzcámoslos con orgullo como una muestra de nuestro pasado, una muestra de amor a nuestra región.