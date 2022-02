Empieza por A. Lo que han hecho más de la mitad de los zamoranos en las últimas elecciones al no participar en algo a lo que se tiene derecho: abstenerse. Lo que hay que hacer para ser determinantes: actuar.

Empieza por B. Verbo que define la actuación de altos cargos de la Junta con un proyecto industrial zamorano cuya denominación y ubicación suman tres veces la misma letra inicial: botar a la biorrefinería de Barcial del Barco. Lo que quieren los zamoranos: botar, con el significado metafórico de echar al agua ese “barco” en Barcial.

Empieza por C. Concepto desparecido en las recientes elecciones que define a un conjunto de personas que pertenecen al mismo nivel social y presentan cierta afinidad de costumbres, medios económicos e intereses: clase social. Partido que casi ha desaparecido: Ciudadanos.

Empieza por D. Uno de los mayores problemas sociales del territorio de Zamora consistente en la disminución de habitantes en un lugar: despoblación. Causa de la despoblación: desempleo.

Empieza por E. Lo que debía ser la acción de designar por votación a una persona para un cargo: elección. Lo que ha sido la acción de obtener un beneficio de alguien aparentando algo que no es verdad: engaño.

Empieza por F. Estructura de comunicación que está perdiendo y no para en los pueblos pequeños de Zamora: ferrocarril convencional. Vía por donde circula otro tren electoral perdido en Zamora: férrea.

Empieza por G. Lo que se proclaman la mayoría de los partidos en la noche electoral: ganadores. Palabra que define el deseo o voluntad de que haya sucedido lo anterior: las ganas con las que se han quedado.

Donde hay más ovejas que habitantes -que además están en paro- no se puede estar quieto sino en constante revolución

Empieza con H. Comentarios sin fundamento que hacen circular entre la gente para valorar el resultado de las elecciones: habladurías. ¿Quién juzgará lo sucedido? La historia que comienza ahora.

Empieza con la I. Apellido de la persona causante según el PP del adelanto electoral con su actuación: Igea. Colectivo causante según un partido ascendente del desempleo y la violencia en la sociedad: inmigrantes.

Empieza con la J. Sector de la población que disminuye en la pirámide demográfica de la Comunidad: juventud. Cómo están tras las elecciones los castellanos y leoneses: jodidos, pero contentos.

Contiene la K. Otro colectivo utilizado por el mismo partido ascendente de antes como medio de ascender: okupas. Denominación de una agrupación de individuos por los okupas: kolectivo.

Empieza por L. Animal cuyo nombre se da a un territorio que un partido en la provincia de su mismo nombre pretende su autonomía: León. Animal que el mismo partido ascendente del punto anterior quiere atrapar y matar cazando: lobo.

Empieza por M. apellido del proclamado ganador de las elecciones (me da la risa): Mañueco. Apellido de la persona que convocó elecciones para deshacerse del bisturí de Ciudadanos y ahora está bajo la espada de Damocles (más risa, esta vez sarcástica): Mañueco.

Empieza por N. Solución según un partido ascendente para acabar con el problema de la despoblación: natalidad. Sector de la población que se ha multiplicado por dos en los últimos años en Zamora: nonagenarios.

Contiene la Ñ. Apellido del impulsor y ganador de las elecciones (carcajada): Mañueco. Práctica desarrollada por el ganador en su provincia para ganar las primarias, que se está dirimiendo en los juzgados: amañar.

Empieza por O. Posibilidad de elegir entre varios: opción. Lugar destinado a los partidos de izquierdas en el parlamento regional tras la opción de los electores: oposición.

Empieza por P. Opciones políticas que han fracasado salvo en Soria: provincialistas. Lo más difícil con el panorama político actual de la Comunidad: pactar.

Contiene la Q. Lo que ha sido una votación que se considera correcta pero que en realidad es desacertada: equivocación. Lo que son los argumentos empleados por los dirigentes políticos para pactar: equívocos.

Empieza por R. Zona de Zamora donde ha ganado la derecha con mayoría absoluta: rural. Zona de Zamora donde se cierran servicios como los consultorios médicos: rural.

Empieza por S. Uno de los mayores problemas de la provincia que ha provocado movilizaciones: sanidad. Promesa del ganador de las elecciones para Zamora durante la campaña electoral: Semana Santa.

Empieza por T. Escenificación post electoral antes de pactar el gobierno: teatro. Mañueco, perdón, muñeco que se mueve por hilos desde Génova: títere.

Empieza por U. Demostración evidente de que la suma de opciones distintas resta votos: UP (Unidas Podemos). Se dice del voto al partido mayoritario en la izquierda que se hace para que no gane la derecha: útil (para llorar visto el resultado).

Empieza por V. Uno de los vencedores de las elecciones (me da miedo): Vox. Lo que ha sido la izquierda: vencida (de derrota en derrota hasta la victoria total otra vez más).

Contiene la X. Incógnita sobre quien formará parte del gobierno regional con el Partido Popular: Vox. Causa de lo anterior: vox populi.

Contiene la Y. Otro de los vencedores de las elecciones sólo en su provincia: Soria Ya. Causa de la subida de UPL: la “y” que une Castilla y León.

Empieza por Z. Resultado del adelanto electoral que ha acabado en trifulca: zafarrancho. Fracaso de los partidos provincialistas por apropiarse de su nombre: Zamora.

El Análisis de las elecciones no es una Broma para la Ciudadanía que Desea que vuelva la Esperanza y la Felicidad a la Gente más Humilde e Ilusionada, aunque cada vez menos Joven y sin oKupación por nuestros Lares Menguados de Nuestros niÑos. Donde hay más Ovejas que habitantes -que además están en Paro- no se puede estar Quieto sino en constante Revolución; pero no como la de Soria ya con todo el respeto a sus voTantes, sino la de la Utopía de la que no nos pueden Vaciar y eXiste, aunque no se ha manifestado en Castilla Y León. Ni en Zamora.

(*) Portavoz de IU en

la Diputación Provincial