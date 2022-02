Si es cierto lo dicho por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el día “D” es hoy. Los servicios de Inteligencia han avisado de que el 16 de febrero es el día señalado por Rusia para la invasión de Ucrania. De producirse, no tardaremos en saberlo, ¿será el comienzo de la tercera guerra mundial? Depende del zar ruso y sus ansias expansionistas que no acabarán en Ucrania, cada vez aspirará a conseguir más territorio La diplomacia, no es que haya fracasado, es que con Putin no valen las sutilezas, ni las astucias diplomáticas. Consigue lo que quiere por la razón de la fuerza, no por la fuerza de la razón. Si es verdad que quien avisa no es traidor, llevan advirtiendo hace una semana de que cualquier día puede producirse la invasión.

No vale con que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá o de quien se trate, amenace al ‘imperio’ ruso con sanciones de todo tipo. De Putin para abajo, perdone que le diga que se pasan las amenazas por el mismísimo arco del triunfo, como el de la gran plaza Narva en San Petersburgo que conmemora la victoria rusa sobre las tropas de Napoleón Bonaparte. ¡Con Rusia hemos topado! Todos sabemos qué ocurrió con Bonaparte y Hitler. Si lo tendrán claro que el mismísimo embajador ruso en Suecia, Viktor Tatarintsev, en una reciente entrevista se destapó diciendo: “Disculpen mi lenguaje, pero todas sus sanciones nos importan una mierda”. Así de tajante y así de claro, en román paladino, que siempre funciona para no andar con rodeos, florituras y circunloquios. El diplomático ruso ha reconocido algo en lo que no han caído los que imponen las sanciones, los castigos anteriores, siempre según Tatarintsev, han aumentado las capacidades de la economía rusa. Así está de crecido Putin. Al zar ruso le importan una ‘mierda’ las jornadas en negativo de las bolsas del mundo. Su economía funciona a pesar de Occidente. No hay entendimiento y todos los esfuerzos parecen inútiles. Puede que al embajador le asista toda la razón cuando acusa tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, de no entender la mentalidad rusa. Es cierto que cuanto más presiona Occidente a Rusia, más fuerte es la respuesta soviética. Ni Estados Unidos, ni la UE han tenido en cuenta las palabras del diplomático ruso reconociendo que son autosuficientes y que las nuevas sanciones no son positivas pero tampoco son tan malas como Occidente quiere que parezcan. Con amenazas no van a conseguir nada. Hay que seguir confiando en la vía diplomática, aunque el interlocutor ruso sea tan cerril como Putin al que le importa una ‘mierda’ Occidente.