¿Es posible ser autónomo en lugares con graves problemas de despoblación? Mi respuesta es sí. Evidentemente no es una tarea sencilla y sería muy beneficioso contar con políticas estatales que incentiven y promocionen estabilidad, realizando importantes cambios en nuestro entorno rural.

Sin duda se necesitan estrategias que ayuden al emprendimiento, como por ejemplo contar con una cobertura de fibra y wifi digna, un servicio básico en nuestros días no solo para el ámbito económico sino también educativo, cultural y de interrelación social. También es urgente desarrollar políticas que activen y faciliten en los cambios generacionales en las actividades económicas, sobre todo familiares, y crear programas previos a la jubilación de los autónomos para facilitar el acceso e incorporación a empresas y oficios de nuevos emprendedores. Son numerosas las ocasiones en las que asistimos perplejos al observar como muchas empresas y oficios, cuyos titulares terminan su actividad laboral, se cierran porque los hijos no quieren tener la vida de sus antecesores y no se encuentran jóvenes que quieran dar continuidad a una actividad que permite ganarse la vida dignamente, en la mayoría de ocasiones por desconocimiento o desinformación.

Dotar a las zonas más despobladas con servicios y medios para poder realizar las tareas habituales del día a día. Incentivar la puestas en marcha de nuevos emprendedores y autónomos es, desde luego, parte importante para conseguir los retos que nos proponemos. Más allá de las ayudas económicas y bonificaciones en las cotizaciones de Seguridad Social, quizás útiles en el ámbito de grandes ciudades, se echa en falta no contar con supervisión, seguimiento y asesoramiento desde el inicio de la actividad de los nuevos emprendedores. Este sistema sería todo un revulsivo para que los emprendedores y autónomos no se sientan solos.

Incentivar el auto empleo en zonas rurales buscando el asentamiento en los territorios es de infinita importancia para la lucha contra la despoblación. En este marco, nos parece importante revisar el marco general impositivo de las pequeñas poblaciones rurales y de las personas y actividades económicas allí asentadas. No tiene sentido que un emprendedor de la zona de Sayago, Aliste o Sanabria, tenga que soportar gastos como cualquier autónomo de Madrid o Barcelona por poner un ejemplo, como dicho sea de paso como soportar esas mismas cargas en poblaciones que no pasan cuatrocientos habitantes en el mejor de los casos y que conforman la gran mayoría de nuestras zonas despobladas en Castilla y León.

Las diputaciones provinciales, llamadas a ser el instrumento que dote de servicios y representantes de la voz y los intereses de estas comarcas despobladas, han fracasado, pues ni siquiera han conseguido que la Junta resuelva cuestiones tan básicas en nuestros días como la cobertura para contar con un acceso digital digno, dejándonos en muchos casos, olvidados e incomunicados.

Desde Red Autónomos Castilla y León queremos comprometernos con el siempre descuidado colectivo y ofrecerles nuestra ayuda en todo la compleja, y no menos atrevida, aventura de emprender en zona rurales. Con programas de preparación, con formación continuada, con asesoría especializada, con ayuda personalizada y con interacción entre ellos. Queremos ser su voz ante las Administraciones Públicas y entidades privadas, para paliar en lo posible el costoso trabajo añadido que comprende ser emprendedor y autónomo en en mundo rural.

(*) Presidente de Red Autónomos en Castilla y León.