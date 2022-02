Es un estado de desazón, enojo, rabia e irritación, que queda como poso emocional, en todo individuo que se siente ofendido, y que puede convertirse en un estado permanente, que se exacerba con la evocación del recuerdo.

Nos ha estafado un amigo, nos han violado a un hijo, nos ha abandonado la pareja, en un robo han asesinado a uno de nuestros progenitores, son todas acciones que engendran un estado de resentimiento, rabia e ira, frente al responsable del acto, y cuya gravedad dependerá, además de la gravedad o perversión del acto, de la madurez o templanza del ofendido.

A pesar del profundo dolor, quemazón, asco, ira, y repugnancia que provoque, este tipo de actos, hoy sabemos que se pueden superar, que esa carcoma que nos mordisquea incesantemente, se puede mitigar, e incluso hacer desaparecer.

Hay que dejar en el camino lo que nos daña, lo que nos robotiza y nos impregna de amargura

Desde niños se nos ha educado en la importancia del perdón, repitiendo machaconamente nuestros mayores la obligación de perdonar, es además la esencia del medio judeocristiano, el perdón es uno de sus dones, pero más que perdonar, o además de perdonar con fines altruistas, ha de practicarse el perdón con fines egoístas, al representar una liberación de una pesada carga, y con ello el encuentro de cierta serenidad.

Perdonar no significa olvidar, erradicar de nuestro cerebro una idea tan arraigada y destructora, además, cuando estamos dominados por ella, cuando ella preside nuestra vida, cuando estamos recluidos y maniatados por el odio que nos quema, es imposible el encuentro con una visión positiva u optimista.

Por eso, se trata de interiorizar algo tan normal, como que la vida sigue, que no nos podemos apear en la estación que caprichosamente queramos, que hay que seguir, y egoístamente tenemos que facilitar el viaje, tenemos que aliviar la carga, tenemos que ir iniciándonos en los diferentes proyectos que den sentido a nuestro camino, ello permitirá que las mordeduras del resentimiento y su correspondiente dolor, vayan disminuyendo en intensidad, incluso que desaparezcan de forma ostensible y clara su presencia, teniendo que llegar a la realización de esfuerzos de evocación, si las queremos traer al presente.

Para esto no es necesario entender o comprender lo ocurrido. Recuerdo que un día acudió una joven a consulta, de 29 años, y sudorosa y agitada, me refirió que después de siete años de convivencia, con su pareja, en cuya relación puso toda su confianza, había sido sorpresivamente abandonada, y que no lo podía permitir, necesitaba saber el porqué de su actitud. Habían sido felices, tenían proyectos, y él sin dar explicación alguna la había abandonado. “Yo no estaré bien, hasta que no se me dé una explicación”.

Esta actitud es profundamente negativa, porque él no siente la obligación de hacerlo, ni tiene ninguna necesidad, la esencia es que se ha ido, y cuanto antes se acepte la realidad, antes ésta pasará a formar parte de la historia, de otra forma, abrimos las puertas a un laberinto que nos atrapará en especulaciones, cronificando nuestro resentimiento, y corriendo un grave riesgo nuestra estabilidad emocional, p,ej, pensando de esta forma, jamás encontraremos una nueva pareja.

Escapar del laberinto

Ello tampoco significa, que nos tengamos que reconciliar con el individuo que nos ha ofendido, esto vendría a suponer poner la otra mejilla, lo cual se reserva para los que piensan así, se trata de aceptar la situación, sin la pretensión de llegar, mediante el razonamiento al porqué del hecho, dado que entraríamos directamente en el laberinto, que nos atraparía y esclavizaría.

Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Alabama del Sur, realizado sobre mujeres que de niñas habían sufrido abusos sexuales, todas en su conjunto comentaron, que el perdón las había liberado, las hizo sentir diferentes, distintas, más seguras y serenas, y especialmente más felices, funcionando mejor cognitivamente, notaron grandes cambios atencionales y de memoria.

Hoy se sabe que el abandono de una carga tan pesada, que penetra en nuestro corazón y no le abandona, y que de forma corrosiva, lentamente, va destruyendo todas las capacidades intelectuales del individuo, tiene graves repercusiones también a nivel físico, provocando alteraciones de la tensión arterial, del apetito, y del sueño, disminuyendo además, nuestro sistema inmunitario.

De todas formas, hemos de saber que no es fácil controlar las emociones, y que el sentimiento de humillación es muy común, dependiendo no solo de la actitud del insulto, sino y también del receptor, y de su estabilidad. Pero debemos saber que se puede enquistar, especialmente cuando buscamos una explicación que normalmente no encontraremos.

Es pues necesario, si queremos no renunciar a la felicidad, o simplemente al encuentro con cierto bienestar en la vida, desear olvidar, querer dejar atrás lo sucedido, sin dejarnos atrapar, cuidando nuestra estabilidad, porque en ocasiones estas dentelladas, nos hacen sentir vivos, nos alimentan, haciendo que su abono sea esencial para que palpite con cierta intensidad nuestro corazón.

Hay que dejar en el camino lo que nos daña, lo que nos robotiza y nos impregna de amargura, todo se ha consumado, aceptémoslo y sigamos, no traer jamás el pasado al presente, porque puede asfixiar el futuro, sigamos, y siempre que podamos aliviemos nuestra carga, conseguiremos una carrera más larga y fluida.