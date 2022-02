Desde luego admiro cada día más a los que están en el gobierno. Tienen mucho más aguante que yo. A la vista del comportamiento de mucha gente, por mi parte entendería que tiren la toalla y le den al pueblo lo que quiere. Tengo mis dudas que este pueblo merezca ser gobernado por gente honesta que persigue lo mejor para la mayoría y que al final, no van a sacar nada más que malos ratos. Si tantos son los que sienten que con un gobierno de derechas, de esta derecha anti democrática se vive mejor, con su pan se lo coman y al que no le guste, que se vaya de España o que se fastidie. Indigna vivir rodeado de tanto cafre inconformista aspirante a nuevo rico trasnochado. Supongo que también los políticos honestos se preguntarán si vale la pena el esfuerzo para salir trasquilados. Cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen.

Qué basura de país. Qué hemos hecho para merecer compartir nuestras vidas con esta gentuza. El mayor criminal del siglo XX en España se va se rositas, y a este Gobierno lo tachan de criminal. Vivir para ver. Los pájaros tirándose a las escopetas. Gritan libertad, cuando estuvieron 40 años sin ella, haciendo negocios a costa de los perdedores. Buitres, ladrones de guante blanco, parásitos chupa sangre, solo les desearía que vivieran 40 años en una dictadura de signo contrario. Yo creo que no podemos quedarnos quietos ante tanto desalmado, no podemos perder la historia dos veces.

La España actual es poco más que una extensa comunidad de fascistas disfrazados de demócratas a la que sigue ciegamente un rebaño de borregos políticos diseminado a lo largo y ancho de su geografía.

No me lo puedo creer. Se nos llena la boca de pedir a los políticos que se entiendan que dialoguen, que lleguen a acuerdos. Y luego se premia a los que han sido parte del problema y se han negado a arrimar el hombro para tratar de paliar las terribles consecuencias de esta pandemia. Se premia a los que han recortado la sanidad pública y regalado hospitales a sus amigos, a los que están protegiendo a unos políticos nefastos e irresponsable.

Un panorama muy pesimista para el futuro muy próximo, al menos para el interés general y el bienestar de los ciudadanos, vamos al desastre, pero será porque así lo habrá querido conscientemente la mayoría, que está convencida de que estos energúmenos de la derecha serán quienes consigan lo mejor para los intereses de todos, y no nos recuperaremos de sus desmanes en varias décadas, una vez que las fuerzas progresistas, desmoralizadas y humilladas, hayan sido reventadas.

El PP busca el enfrentamiento con el gobierno como estrategia política. No tiene en cuenta para nada la salud de los españoles. No parece importarles que no haya medios para afrontar un rebrote. Parece mentira que solo les importe hacer política con la pandemia, pero resulta evidente que es así. Creo que los ciudadanos tienen motivos sobrados para estar muy preocupados por su salud. Ni hay medios sanitarios suficientes ni parece que los vaya a haber. Y el PP y sus medios mediáticos, siguen desinformando e incluso mintiendo y manipulando

Si tenemos en cuenta la cantidad de medios de comunicación que domina la derecha, el pedazo de campaña que han hecho de desprestigio puro y duro al gobierno; si, además, metemos en la ecuación el desgaste propio de gestionar esto.

Si estamos a tiempo de parar, solo lo lograremos con nuestro voto a partidos y formaciones que miren por los ciudadanos y sus necesidades, y que dejen de una vez ese ruido de sables

Faustino Gómez Pérez