“Sostiene Pereira”, que esta vida es un “tango y hay que bailarlo”. Y, efectivamente, la mayoría del personal, aun sin haber pasado por una “academia de baile”, lo ejecuta de maravilla; eso sí, para tener respeto, manifestar madurez, ser coherente con la exteriorización de unos supuestos sentimientos, muchísimas veces manifestados con parafernalia en la vía pública, etc., o sea, pura hipocresía e incoherencia mayúscula; no tienen “precio”.

Pues, “verbigracia”, me comentaba el citado periodista que hace unos días pasó, como hace todas las semanas, a recordar a sus mayores por los “terrenos” cercanos a los que ocuparon en su día, parece ser, el monasterio de los Jerónimos, encontrándose con un amigo al que le comentó que tendría que darle el “más sentido pésame” a un conocido común, por el reciente fallecimiento de su “querida, añorada y nunca bien ponderada esposa del alma”; pues “hete aquí” que le comentó el otro interlocutor que “no hacía falta”, pues, precisamente en “la última morada”, se había “consolado recíprocamente” con una “llorosa, compungida”y reciente viuda; “más, menos” como la de la opereta de Lehár. Así es la vida, es que no podemos “dejarnos de amarnos los unos con las otras, y viceversa”, y “rehacer la vida”, subsiguientemente y rápidamente al ser posible.

Y se da, en bastantes ocasiones, que, si uno de los “supérstites” ha dado el “braguetazo”, sigue disfrutando de los bienes y dote de la “causante”, “usufructo viudal”, como heredero forzoso, art. 807º.3, juntamente con la nueva “consolada”. Y es que el decimonónico Código civil es de “c…”, por muchos “meneos” que le hayan dado al correr de los tiempos, como recientísimamente, en relación con el régimen jurídico de los “animales,” Ley 17/2021.

Conclusión, “ñoras, ñores”, que decían Tip y Coll, simpáticos cómicos según mi “lalo”, entreguen su tiempo, sus sacrificios, su patrimonio, sus conocimientos, etc., sin reservas de ningún tipo a la queridísima pareja del momento, pues si se van antes Vds. o les sueltan aquello de “he perdido la ilusión”, “ahora sí he encontrado al amor de mi vida”, “es que no eres divertido” y demás lindezas por el estilo; y “ahí te quedas, moreno”

Solo queda el consuelo de las poquísimas buenas gentes, que “haberlas, haylas”, como queda reflejado en las esquelas donde consta la condición de viudez del fallecido.

Ya lo dice el refrán refiriéndose a un medio de transporte, en relación con el “bellísimo sexo”, como aquel otro “el muerto al hoyo, y el vivo al bollo y al c…y a f….”.

Pero ¡qué tropa!, ¡qué paisanaje!

Marcelino de Zamora