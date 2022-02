Ahora que el follón electoral, más en clave nacional que nunca, ha quedado atrás, y cuando un informe de la Guardia Civil ha revelado toda una red de contactos entre los terroristas dentro y fuera de la cárcel para apoyarse y organizar homenajes a los etarras tras la salida de prisión, es bueno recordar la pasada monumental de un tal Luis Briones, número tres del PSOE a las Cortes por Burgos y en otro tiempo alcalde de Aranda de Duero. En un debate electoral entre candidatos de la provincia burgalesa, Briones, se descolgó diciendo que la Sociedad “debe saber perdonar a los verdugos”, en referencia a los asesinos de ETA.

Este señor no tiene ni idea de la historia, no lleva la cuenta de la cantidad de españoles, cuántos de ellos castellanos y leoneses y más concretamente burgaleses, que cayeron a manos de ETA. Se lo voy a decir. Entre 1968 y 1981 en Euskadi, ETA se cobró la vida de ocho burgaleses. La especial obsesión de Eta por la Guardia Civil, se tradujo en el asesinato de Ciriaco Sanz Martín, guardia civil destinado en Llodio. El señor Sanz tenía 50 años y cuatro hijos. No entiendo por qué Briones no les pregunta a la viuda y a los huérfanos y al resto de uniformados burgaleses que fueron cayendo sucesivamente, qué opinan sobre eso de perdonar a los verdugos.

Verdugos, que ni se han redimido, ni se han arrepentido, ni han pedido perdón, ni siquiera unas tímidas disculpas. La mayoría lo ha celebrado y lo sigue celebrando dentro y fuera de la cárcel. Para unas cosas esta izquierda estrecha la manga y para otras la ensancha notablemente con altavoces y profusión de datos. Vergüenza debería darle al tal Briones. Si no por la Guardia Civil, a la que los españoles tenemos en el pedestal que le corresponde, sí por sus compañeros socialistas asesinados, que no fueron pocos. Si no me falla la memoria, fueron doce, entre ellos un zamorano, Isaías Carrasco.

Si Briones no se conduele por sus propios compañeros de escuadra, ¿cómo lo va a hacer por unos servidores de la patria como los miembros de la Guardia Civil? Me conduelo yo por todos ellos. Y vuelvo a recordar, las veces que haga falta, el horrible atentado de Eta en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza y los cinco féretros blancos que llevo clavados en la memoria y a los que no estoy dispuesta a olvidar, como tampoco puedo olvidar a tantos uniformados también de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, vilmente asesinados por estos canallas. Seguro que Briones, pactaría con ellos.