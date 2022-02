Mira tú por donde que, de repente, me vino a la memoria el momento en que me equivoqué, en las últimas elecciones, metiendo en la urna la papeleta que no era. Lo he recordado porque ha habido un partido político que, admitiendo que uno de sus diputados había errado al votar, se había quejado amargamente de la actuación de la presidenta del Congreso, por no haberle permitido hacerlo otra vez, u otras veces, hasta que el hombre hubiera acertado en alguna de ellas; pues, por lo que se dice, se equivocó las cuatro veces que lo intentó: o sea, todas. Pero claro, es que lo de votar en el Congreso es cosa ardua y difícil y, por tanto, los fallos hay que perdonárselos a los diputados. Y es que hay que elegir entre pulsar el botón verde, o el rojo, si se quiere estar a favor o en contra, o el amarillo si se desea la abstención. Y tal cosa, exige una preparación tan concienzuda como dificultosa. Y si no, fíjense ustedes lo difícil que resulta cruzar o no cruzar un semáforo (que viene a ser algo parecido, ya que presenta las mismas opciones, e incluso los mismos colores). Nadie puede explicarse cómo los millones de personas que caminan diariamente por nuestras calles son capaces de discernir con acierto cuando tienen, o no, que atravesar una calle.

Esto lo decía unos de los contertulios del lunes por la tarde, mientras apuraba un café doble, sentado en la mesa de una terraza. Y cómo parecía tener éxito en su disertación, no tardó en continuar su prédica. Pues bien - apostilló - en lugar de mandar al votante a hacer un curso en una autoescuela, sus superiores han acusado de todo a la presidenta del Congreso, y ya de paso a la Institución. Tan es así que van a recurrir hasta en el Tribunal Constitucional. Así que voy a esperar a ver si les dan la razón o no. Pues, en caso afirmativo, supongo que también me dejaran a mi cambiar aquel voto equivocado en las elecciones generales, y ya, de paso, de otras municipales, de hace tres o cuatro legislaturas, en las que, en lugar de depositar en la urna una papeleta electoral, metí un tique del supermercado. Con independencia de las cifras, y los estudios, los casos de pederastia son hechos tan repugnantes como cobardes, en su opinión, merecen ser aclarados, depurados y castigados Pero no solo los disparates son obra de la clase política, dejó caer un enamorado de las matemáticas, que ocupaba el otro lado de la mesa. También son protagonistas algunas de las autoridades eclesiásticas. Y es que, he podido leer que representantes de la Conferencia Episcopal han llegado a decir, que son pocos los casos de pederastia entre los miembros de la Iglesia. Pero “poco” es un término relativo, que no llega a decir nada, si no se hace referencia respecto a qué. Por tanto, no deja de ser una manera bastante frívola de querer quitarle hierro al asunto. Lo cierto es que no existen suficientes datos que puedan acreditar el número de menores que han sido objeto de abusos sexuales por parte de cargos eclesiásticos. De manera que abrir una investigación para saber dónde estamos, y de dónde venimos, no parece ningún disparate. Máxime, cuando nuestros vecinos franceses y los centroeuropeos alemanes, ya lo han hecho, y las cifras que se han llegado a publicar son de asustar: desafortunadamente, más de 200.000 casos en Francia (Fuente: Diario El Periódico). De manera que no parece nada banal conocer el número de casos que puedan afectar a España. En las tertulias, siempre hay alguno que es aficionado a las matemáticas, y en este caso tampoco podía faltar. De manera que el susodicho, hizo mención al estudio realizado en 1994 por el catedrático de la Universidad de Salamanca, Don Félix López Sánchez (Fuente: Asociación “El mundo de los así”), que venía a decir que el número de abusos que se habrían cometido en nuestro país, por parte del colectivo de clérigos, sería del 9%, con respecto al total. Pero héteme aquí que, en España, hay 18,7 millones de hombres con edades por encima de la mayoría de edad (Fuente INE), y 54.425 clérigos (16.960 sacerdotes, 465 diáconos y 37.000 religiosos. Fuente C.E). Así que, el porcentaje de estos últimos, respecto al total de la población, es del 0,29%. De manera que, de corresponderse con la realidad, esa tasa del 9%, indicada en dicho estudio, sería treinta y una veces superior a la del resto de los españoles. Dato que hace recapacitar sobre su rigor. Pero, lo cierto es que no hay datos oficiales. De ahí que sea urgente realizar un estudio exhaustivo y pormenorizado a la mayor brevedad posible, para no dar paso a las especulaciones. En él, se especificaría si este tipo de delito se da en la misma, o en mayor, o en menor medida, en la Iglesia que en el resto de la sociedad. Lo peor sería continuar caminando por el páramo de la mentira, que no conduce a ninguna parte. Otro de los contertulios, que hasta el momento no había participado, se mostró muy compungido, viniendo a decir que, a él, cuando hizo la “primera comunión”, le habían repetido múltiples veces aquello del evangelio de Mateo: “¡Ay de aquel que escandalizare a uno de estos pequeños. Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar!”. De manera que, con independencia de las cifras, y los estudios, hechos tan repugnantes como cobardes, en su opinión, merecen ser aclarados, depurados y castigados. Otro contertulio, que suele destacar por su mordacidad, adornando cualquier tema con alguna pincelada de humor, se abstuvo de hacer ningún comentario. Porque entendió que no puede jugarse con algo tan horrible como delicado.