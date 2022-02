Pues sí, señoras y señores, jóvenes y chavales, mayores y adolescentes: hoy toca hacer la compra. Que nadie se escaquee, ¿eh? A ver si nos repartimos bien el trabajo dominical de elegir correctamente lo que necesitamos para que nuestros cuerpos y, sobre todo, nuestras mentes puedan seguir funcionando como Dios manda durante los próximos años. Les recuerdo a todas y todos que no se puede comprar cualquier cosa; que no está bien coger la cesta o el carro y llenarlos de productos sin ton ni son; que el consumo sano y responsable exige que los consumidores y, por consiguiente, los compradores seamos también responsables; que cada producto tiene una composición determinada, unas características concretas y unos ingredientes específicos, que todo el mundo debe conocer para no meter la pata; por ejemplo, si alguien es alérgico a algún ingrediente, ya sabe que no puede comprarlo, que si lo ingiere puede terminar en urgencias. En fin, con estos detalles básicos, ya saben lo que tienen que hacer. Venga, venga, manos a la obra.

Aunque las instrucciones no eran nuevas y ya las habían escuchado cientos de veces, cada uno las interpretó a su manera. Hubo quien llegó a la puerta del supermercado mucho antes de que abrieran las puertas, a eso de las 9 de la mañana. Querían ser los primeros en adquirir los productos anotados en un listado que habían elaborado en casa, donde aparecía lo que sí y lo que no, lo aconsejable y lo prohibido, lo necesario y lo prescindible. Otros, sin embargo, llegaron al supermercado tras la misa de 12, sabiendo también que la compra que tenían por delante exigía un conocimiento muy preciso de los productos de consumo, que no valía cualquier cosa, que había que discernir entre el continente y el contenido, es decir, entre la publicidad engañosa y lo que realmente son las cosas. Algunos dejaron la compra para más tarde e incluso en algún momento pensaron posponerla para otro día. Y es que no tenían muy claro qué productos elegir. Incluso les daba igual unos que otros, sotas que reyes, bastos que espadas, copas que oros. En fin, hubo también quienes se hicieron los suecos y dejaron la ingrata tarea de ir al supermercado en otras manos. Eso de elegir productos de consumo nunca había sido lo suyo. Preferían que fueran otros los que llenaran la despensa. Solo les interesaba comer y comer. Incluso les daba igual la composición de los productos, la duración y la fecha de caducidad, el valor nutricional y todas esas informaciones que los expertos recomiendan que tengamos en cuenta a la hora de hacer la compra. Eso sí, la experiencia indicaba que cuando tenían algún problema de salud por culpa de una alimentación y un estilo de vida poco saludables, eran los primeros que acudían al especialista para ser atendidos, reclamando más y más recursos de todo tipo, como si ellos fueran los centros del universo y el resto de los mortales unos donnadies. Bueno, el caso es que la jornada de compra transcurrió con normalidad. Ahora solo tenían que esperar al efecto de los productos adquiridos. El tiempo, como siempre, ya pondría a cada uno en su sitio.