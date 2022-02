Este artículo lo he escrito ya muchas veces; uno va para viejo y desde aquel lejano 1977 ha vivido un montón de elecciones: locales, autonómicas, nacionales y hasta europeas. Y el día que estamos citados a las urnas se siente en la obligación (no por rutina, sino por convicción) de pedir la máxima participación, de recordar que en cada cita electoral nos jugamos mucho; mucho más de lo que los abstencionistas creen. Estos días, hemos oído por activa, pasiva y perifrástica eso de “da lo mismo”, “todos son iguales”, “votar no sirve para nada porque luego hacen lo que quieren”, “solo se acuerdan de nosotros para pedir el voto; después nos olvidan” y otras frases semejantes que no hacen sino recoger el malestar y el desapego que las buenas gentes de a pie sienten hacia la actividad política, aunque más bien habría que decir hacia el partidismo mal entendido, hacia la bronca por la bronca, hacia la crispación y hacia la maldita imposibilidad de llegar a acuerdos entre las principales fuerzas.

Estos elementos acaban por quebrar la convivencia y por fomentar un clima venenoso que no propicia esperanza sino tensión, odio, enfrentamientos. Y una de las mejores formas de luchar contra este ambiente es pasar por las urnas, depositar la papeleta que más merezca nuestro apoyo, respaldar la opción con la que nos sintamos más identificados o que creamos que puede intentar solucionar los problemas de esta tierra. ¡Ojo!, que no he escrito solamente “solucionar”, sino “intentar solucionar” porque los citados problemas, y también los anhelos, las aspiraciones, no se arreglan de ahora para dentro de un rato; requieren tiempo, paciencia y convicción. Y el primer paso, obviamente, es acercarse hoy al colegio electoral y votar. Pocas cosas hay más tristes y lamentables que escuchar esta noche que la abstención es tantos o cuantos puntos mayor que hace dos años o que ha alcanzado cuotas en las que es mejor no pensar. Quedarse en casa es cercenar ilusiones y esperanzas de los que sí vamos a pasar por las urnas convencidos de que si queremos lo mejor para Castilla y León, hay que empezar por renovar nuestro compromiso con esta tierra tan necesitada de todos los empujes y compromisos, de quienes seguimos viviendo aquí y de los que tuvieron, involuntariamente, que emigrar.

Aunque no sea fácil, ni siquiera hoy, entender la convocatoria que nos lleva a votar, la decisión la tomó quien legítimamente puede hacerlo y a partir de ahí podemos criticarla, pero debemos respetarla y obrar en consecuencia. O sea, no engordar la abstención, pronunciarnos a través de un voto. Es muy sencillo: uno va al colegio electoral, elige, se acerca a la mesa, muestra el carnet e introduce la papeleta en la urna. Es fácil que sacar dinero de los bancos. Y menos arriesgado. Aquí no te encuentras con horarios absurdos, ni con peros, ni con líos tecnológicos con los que mucha gente no sabe lidiar. Aquí es, como diría mi añorado Domingo Criado, todo “blanco y migao”.

Y luego está la segunda parte, la que suele llegar en la noche de hoy o en la mañana del lunes. Se trata del cabreo por los resultados, de despotricar, de esas reacciones pesimistas e, incluso, catastróficas si vencedores y derrotados no concuerdan con nuestra postura y nuestra ideología. Y no son pocos los que se quejan ¡sin haber ido a votar! Es decir, que otros les saquen las castañas del fuego, que sean otros los que se pronuncien a favor de lo que deseamos. Pues, aunque parezca mentira, esta especie abunda, especialmente en las barras de los bares, en los corrillos y en las charlas de solana. ¿Cabe mayor egoísmo, menor implicación en lo que a todos nos compete, más falta de ese sentido común que tendría que presidir nuestra existencia? Difícilmente.

Aunque no sirva de mucho, a esta tropa habría que recordarle que si no participas en las elecciones, no tienes ningún derecho a protesta, a quejarte, a poner a parir a unos y otros, a insistir, como un mantra, en que todos son iguales, en que lo comicios no valen para nada, en que da igual votar que no votar. Y escribo “aunque no sirva de mucho” porque esta gente suele estar instalada en un radicalismo de pasotas que en nada ayuda a mejorar la sociedad. Están en posesión de la verdad. Y punto. Pese a que esa verdad sea la indiferencia y el escepticismo cerril. A ver si hoy no triunfan y no gana la abstención.

Y una consideración final: ¿quién o quienes eligieron los temas a debatir entre Mañueco, Tudanca e Igea? Se lucieron. ¡Mira que dejar fuera la Cultura en una tierra que tiene más del 50% del patrimonio histórico-artístico! Todavía no me lo creo.