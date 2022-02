Recuerdo que siendo niño me gustaba oír hablar a los mayores. En la fragua, en las eras, en la plaza, a la puerta de la cantina. Cualquier lugar era bueno, no entendía nada pero aquella onda expansiva que llegaba a mis orejas cargada de sonidos resultaba placentera. Los años pasaron, me hice hombre y la agradable sensación que tantas veces experimenté en la infancia con el tiempo mudó en pasión. Hoy peino canas y, debo confesarlo, me fascinan las palabras.

Me gustan todas. Las estilizadas y las gruesas, las limpias y las pringosas, las crujientes y las desvencijadas. Las transgresoras, las proscritas, las que presentan aristas tanto como las pulidas. Las rimbombantes, las quebradizas. Me gustan las palabras contrahechas, las hoscas, las ceñudas, las austeras, las exuberantes. Las atronadoras como explosión y dinamita tanto como murmullo, susurro, rumor o bisbiseo. Las deleznables como prestamista, usurero, desahucio o terrorista tanto como martirologio, trampantojo, floripondio o brigadier. Las ardientes como pasión, clímax, o espasmo tanto como huracán, galerna o tempestad. Me gustan las palabras altivas, las provocadoras, las ampulosas, las recién nacidas, las impías. Las inútiles del tipo señoría, reverendo, ilustrísima o vuecencia y las entrañables como agricultor, artesano, sementera o alfarero. Las vergonzosas como patera, hambre, asonada o xenofobia y las floridas como margarita, guirnalda, romería o florilegio. Las oscuras como azabache, noche o mineral tanto como canícula, destello, lapislázuli o albor. Las de antes como candil, tunante, chisquero o cuchipanda tanto como pifostio, fajana, cribado o cortapega. Las desvalidas como orfanato o mendicante. Las perfumadas como tilo, romero, laurel o menta. Las imposibles como cortafríos, desalmado, claroscuro, hierbabuena, aguafuerte, duermevela o parteluz. Las que emergen entre ayes y un inacabable runrún de avemarías como clausura, celosía, misticismo o noviciado. Me seducen las definitivas, las concluyentes, las que encierran en tres o cuatro sílabas verdaderos tratados de personalidad como correveidile, sabelotodo, marimacho, meapilas o lameculos. Me gustan todas, absolutamente todas. Las incomprensibles, incluso, como escatológico, entelequia, heurístico o paráclito. Las palabras nos descubren sensaciones a medida que las conocemos y me gustan porque son el principio de las cosas, porque regalan mundos a poco que estés atento y porque nacen del silencio pero si por algo me fascinan es por su componente revolucionario. Y es que, a veces aflora su carácter agitador. Sucede cuando, más allá de la mera evocación, la palabra trasciende su significado y se convierte en motor del cambio social. Será ésta la razón, supongo, por la que la palabra compromiso me gusta más, infinitamente más, que algunas como apatía, conformismo, resignación o indiferencia.