Mañana domingo, como cada 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. Cosa que viene ocurriendo desde el año 2011 por expreso deseo de la Unesco. La radio amiga, la radio compañera, la radio cercana, la radio de la inmediatez, la radio de toda la vida y la nueva, honradas en una celebración que la radio no permite que pase desapercibida.

No descubro nada nuevo si digo que a lo largo de los años la radio ha proporcionado un acceso rápido y accesible a la información en tiempo real y una cobertura extraordinaria sobre todo tipo de asuntos. Atrás quedan aquellos años en los que la radio que se hacía en España era una radio de auténtica artesanía como me gusta reconocer. Su evolución en estos años ha sido grande. Por eso quiero reivindicar la radio local, la radio que no cuenta con los medios que cuentan las cabeceras, aunque de aquella artesanía quede poco o casi nada.

La radio y la prensa siempre se han llevado bien. La prensa ha facilitado información a la radio y la radio ha hecho lo propio con la prensa escrita, no sé si en la misma medida. Lo cierto es que en todos los locutorios de radio siempre hay periódicos, por algo será. Volviendo a las radios locales, es una pena que dispongan de tan poco tiempo, me refiero a las generalistas, para informar, en el caso de las emisoras de Zamora, de lo nuestro. Madrid, la cabecera, se lo lleva todo.

A pesar de los pesares, a pesar del COVID, a pesar de la tele, a pesar del video, nada ni nadie ha logrado matar, ni siquiera empequeñecer la estrella de la radio. Internet y las redes sociales, con sus ‘fakes’ han perdido apoyos, han erosionado la confianza de los usuarios. Y mientras existe un descenso global de la confianza en internet y en las redes sociales, que sin cotizar a la baja, pierden adeptos, se ha producido un aumento general de la confianza en la radio. Una buena noticia para celebrar, con un poquito de adelanto la jornada de mañana que tiene nombre propio, el del santo del día, San Benigno, y el otro, que la Unesco nos recuerda, para conmemorar la vida de un medio con más de un siglo de historia.

Este año el lema elegido para su celebración no es otro que “La Radio y la Confianza”, al haberse convertido en uno de los medios de comunicación más confiables. ¡Felicidades a la radio en Zamora y a todos y cada uno de los que le dan vida y confianza!