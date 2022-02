Toda persona, pública o privada, individual o colectiva, precisa para el cumplimiento de sus fines, de todo tipo de recursos, para poder ejercer sus obligaciones, sus competencias, sus tareas, y satisfacer, resolver, atender, etc., la problemática, la demanda, las aspiraciones de los públicos a los que tiene que atender por mandato legal, doctrinal, familiar, laboral, social, ciudadano, etc., teniendo siempre presente que está para servir mucho y bien, con plenitud del ejercicio de sus potencialidades, medios, etc., pues caso contrario estaría faltando al recto proceder y cumplimiento de sus respectivos deberes en perjuicio del bienestar de todo tipo de la ciudadanía, de la clientela, de la sociedad, etc., que no obtendrían la solución completa de sus respectivas necesidades.

Y es que los hay que obtener los medios, obviamente, de quienes son sus “accionistas” al ser quienes van a recibir, muy especialmente, el “beneficio” de la satisfacción del deber moral cumplido con la “empresa” espiritual a la que pertenezcan, por ejemplo, y que depende de las correspondientes “suscripciones” y aportaciones que hagan al “capital social” del que dependerá las posibilidades de atender satisfactoriamente a su “clientela” especialmente formada por los más desfavorecidos de la sociedad, a través de Cáritas, Manos Unidas, Cruz Roja etc. Además, como toda empresa, tiene que hacer frente a los gastos salariales y cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, de mantenimiento y conservación de sus “edificios e instalaciones” y a un larguísimo y costosísimo “etcétera”. Así, poner la X en la declaración anual del IRPF, hacer aportaciones monetarias mediante domiciliaciones bancarias, que parte son desgravables, donaciones testamentarias, arts. 38, 620, 746, 752, etc., son otras tantas posibilidades de contribuir con generosidad, como las tradicionales aportaciones al “cestillo” dominical. Y para evitar el desprestigio personal; tan habitual especialmente en la gentuza que solo sabe escucharse a sí misma, que se creen unos santones, etc.; hay que documentarse, aunque nos consta lo muchísimo que cuesta el “dar al negro sobre blanco”, pues es infinitamente más fácil chismorrear, cotillear, calumniar, mentir, etc., que aprender de lo que otros han trabajado para bien de sus semejantes, desde el Evangelio, los textos de los Padres de la Iglesia, de los Concilios Vaticanos, de las Encíclicas, de la Doctrina Social de la Iglesia, de las Cartas Apostólicas y demás Documentos de los Romanos Pontífices, como los escritos de todos aquellos que se han preocupado y ocupado de reflexionar, de pensar, de transmitir a sus “hermanos” sus pareceres sobre lo que es, lo que debiera de ser, lo que tendríamos que conocer, y como deberíamos actuar como creyentes. Aprovechémoslo y actuemos en consecuencia, con prudencia, con entrega, con sabiduría, con entereza, con comprensión, con humanidad, con moderación, y hasta con misericordia si llega el caso, tal como nos indica el Papa Francisco en “Misericordia et misera”. Por cierto, otra fuente de información sobre el quehacer de la Iglesia Católica lo encontramos en la web de la Conferencia Episcopal Española, en su Portal de Transparencia, http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/asignacion.html, se refleja sus “ingresos y gastos”, como también en “Una casa de cristal”. El camino de transparencia y el buen gobierno en la Iglesia”, de Fernando Gimñenez Barriocanal - Ester Martín Domínguez, publicado por Edice en 2021. Que la Luz, la salud, la inteligencia, y la “misericordia y paz” esté con todos ustedes. Marcelino de Zamora