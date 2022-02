Me consta que entre el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León y candidato a presidir la Junta Luis Tudanca, sus relaciones públicas y privadas son fraternales y en lo político son destacados compañeros del PSOE. Pero no deseo hablar, de esa utilización, insulsa, banal y de la reiteración del llamado “sanchismo”, que me recuerda otros tiempos donde también la derecha acuñó el término “felipismo”. Tampoco fueron muy acertados para sus intereses de desprestigiar ni a Felipe Gonzales entonces, ni ahora a Pedro Sánchez. Lo que se entiende mal es que el candidato de Partido Popular en Castilla y León utilice tan cansinamente el término “sanchismo” como fórmula y ayuda que permita al presidente del Partido Popular llegar a la Moncloa, cuando a él le está costando tanto seguir en la Junta.

Lo que de verdad tiene interés e importancia pública, también motivo de preocupación, es como se está desarrollando la campaña electoral y si se está aprovechando para la presentación de programas, como un ejercicio de pedagogía, donde las distintas formaciones políticas que compiten electoralmente nos expliquen sus compromisos. Por cierto que el Gobierno que cesará el próximo domingo debería explicarse más y mejor cuáles han sido sus avances y logros en “su legislatura”, referido a la situación económica, sanitaria y poblacional en Castilla y León. Y es que los leoneses y castellanos, en lo que nos alcanza la memoria, tenemos malos recuerdos de determinados acontecimientos y de las consecuencias de la administración de determinadas políticas y sus resultados, tanto en España como en nuestra Comunidad de Castilla y León. Ya sé que hay partidos que compran a parlamentarios y que hay parlamentarios que se dejan comprar, lo que significa violentar la voluntad popular expresada en las urnas por los ciudadanos a los que se debe todo el respeto Utilizando un lenguaje y lugares comunes, donde nos entendamos todos, y su sola enumeración ya explica tanto los comportamientos personales así como las estrategias de las diferentes formaciones políticas, es necesario recordar el “caso Antorrena”, en el ámbito provincial de Zamora; o el “caso de la Minería” en León y de “la Construcción” en Burgos, en el espacio autonómico. Así como el llamado “Tamallazo” en el Madrid, por citar algunos hechos, que nos hace recelosos del comportamiento ético y moral, de determinados partidos. Estoy hablando al hilo de lo acontecido estos últimos días en el Congreso de los Diputados y otros hechos no tan lejanos. Estas situaciones y comportamientos representan un gravísimo escandalo para el conjunto de nuestro país, que yo no quiero tampoco para nuestra Comunidad. Ya sé que hay partidos que compran a parlamentarios y que hay parlamentarios que se dejan comprar, lo que significa violentar la voluntad popular expresada en las urnas por los ciudadanos a los que se debe todo el respeto. Estoy hablando, con toda la claridad, de la compra de voluntades para modificar resultados legítimos y también de la preocupación de que el Partido Popular se sitúe fuera del sistema democrático, adoptando una posición degradante y negacionista, propio de la extremada derecha. Por mucha urgencia que tenga el PP de llegar al poder no se entiende que sus posiciones sean y estén en contra de los derechos de los trabajadores y empleadores (para poder estar enfrentado al Gobierno). No es de recibo que se esté en contra de la creación de más y mejor empleo. Es muy difícil comprender que se esté intentando deteriorar al Gobierno, para que los Fondos Europeos no lleguen a España. No se puede entender que la oposición les haya nublado la vista y el olfato hasta caer en el negacionismo. Para volver al origen de estas reflexiones, quisiera manifestar, con cierta amargura, que el trasfuguismo, produce cierta degradación y también corrupción.