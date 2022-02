Iba, sino a justificar, si a tratar de ser indulgente con el que roba por necesidad, porque el hambre da muchas cornadas, cuando me encuentro de lleno con esta frase: “La gente no roba por necesidad, por necesidad la gente se levanta temprano y va a trabajar. No romanticemos la delincuencia. La gente de valores vende comida, dulces, cosas, pero jamás roba”. Y he dado en pensar que a su autor, que ignoro, no le falta razón, con matices. Robar, en todo caso no es lo aconsejable cuando la necesidad se abre camino en tu vida.

De cualquier forma no es lo mismo robar una barra de pan que un jamón de Guijuelo. O una prenda de vestir que abrigue la desnudez que un abrigo de visón. No podemos meter a todos en el mismo saco. Todo esto a cuento de una nueva intervención de la siempre extraordinaria Guardia Civil de Zamora que ha detenido a dos varones como supuestos autores de dos delitos de robo con fuerza. Encima, eso, emplean la fuerza bien sea para reventar una puerta o reventarle la cara a cualquiera que se les ponga por delante. Teniendo estos Cuerpos y Fuerzas tan eficientes y eficaces, no entiendo cómo todavía hay quienes se dedican a perpetrar estos y otros delitos de más envergadura. Los autores eran dos individuos de 31 y 41 años, edades estupendas para estar trabajando, para ser útiles a la sociedad y a ellos mismos desde la honradez, desde la probidad más absoluta. Pero, no, algunos le cogen el gustillo a los bienes ajenos y se muestran incapaces para doblar el lomo en un trabajo honrado. A los dos delincuentes de marras les pillaron con medicamentos, alcohol y cosmética, robados en varios pueblos de Zamora. Obviamente no necesitaban nada de lo robado para alimentarse, para sobrevivir. O empinan el codo en primera persona, de ahí el alcohol robado, o trafican con ellos, es decir, lo utilizan para sacarle un beneficio. Para esta gente no puede haber perdón, tampoco prisión permanente revisable, como dice algún exagerado. Lamentablemente, estos e incluso otros delitos mayores suelen salir gratis a los delincuentes que, para más inri, poseían numerosos antecedentes judiciales y policiales, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Villalpando que decretó libertad con medidas cautelares. No sé en qué consistirán las medidas cautelares pero cuando son ‘repetidores’ vuelven una y otra vez a las andadas. Los robos no pueden quedar impunes, tienen que saber que quien la hace, la paga. Y la paga con penas de privación de libertad. El séptimo mandamiento lo deja bien claro: no robarás.