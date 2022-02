En los últimos tiempos se ha acuñado un término que hace referencia a cómo, la continua pérdida de población en amplias zonas de la geografía española, amenaza con convertirlas en auténticos desiertos demográficos, la “España Vaciada”.

Desde nuestro punto de vista, desde Zamora Decide, creemos que se trata de un término equivocado. Consideramos que sería mas preciso llamarla la “España Abandonada”.

Y es de abandono de lo que en Castila y León sabemos mucho, sobre todo quienes vivimos en sus provincias periféricas como la nuestra, Zamora. Apartados como fuimos de los distintos procesos de industrialización parece que ya no tenemos derecho ni opción al desarrollo. Condenados a la inanición y a la sangría demográfica hasta el inexorable final. Abandono traducido en un bajísimo nivel de industrialización, en el deterioro continuado de los servicios públicos, la diáspora de miles de zamoranos y zamoranas que ante un futuro incierto han tenido que salir de su tierra a ganarse el pan.

Desde 1983, año en se constituyó la comunidad autónoma de Castilla y León, esta ha perdido unos 210.000 habitantes, lo que dice mucho de la gestión de los sucesivos gobiernos autonómicos. Huelga decir, que los últimos 35 años han sido monocolor del PP, quienes aún tienen la desfachatez de alardear de una gran gestión y de unas políticas exitosas. Y lo son si lo que pretenden es reeditar el desierto del Duero en versión siglo XXI. En nuestra provincia, en Zamora, la situación es todavía más sangrante. En el mismo periodo la provincia ha perdido 53.000 habitantes. Para que resulte más ilustrativo: Zamora que representa aproximadamente el 7,5% de la población de la comunidad autónoma ha perdido el 25% del total de los habitantes perdidos por Castilla y León. Lo que es lo mismo, uno de cada cuatro habitantes perdidos era zamorano.

Este dato nos ofrece una clara imagen no solo del estado de postración en el que se encuentra nuestra tierra, sino también el sistemático abandono al que nos llevan sometiendo los sucesivos gobiernos autonómicos.

Después de casi 40 años de autonomía no podemos esperar que quienes no han hecho nada por nosotros lo vayan a hacer ahora

Ante esta situación las preguntas surgen solas: ¿Qué han estado haciendo durante todos estos lustros nuestros representantes, los procuradores por Zamora en Las Cortes? Apunto que son siete. ¿Defienden los intereses de esta tierra y sus gentes o algo más intangible pero más provechoso como puedan ser los intereses de partido? ¿Velan por los intereses y demandas de sus paisanos u obedecen fiel y sumisamente los dictados que emanan de las sedes de los partidos en Valladolid o en Madrid? Remitiéndonos a los hechos y la situación que padecemos la respuesta también surge sola.

A medida que la campaña vaya avanzando los grandes partidos de ámbito nacional seguirán sin proponer ninguna solución a nuestros problemas y sus debates se convertirán en una proyección de las luchas de poder que se dan en Madrid y ocasionalmente nos usarán como arma arrojadiza. El debate nacional acabará diluyendo el autonómico, y de tratar los problemas de nuestra provincia…..ni por asomo. Y será en ese momento apremiados por dar el último empujón cuando esos partidos a los que, en el mejor de los casos, les hemos importado más bien poco, comenzarán a reclamar el voto útil. Más bien lo que ellos llaman el voto útil, es decir, votar a unos partidos que se han mostrado totalmente inútiles a la hora de tratar las necesidades y demandas de nuestra provincia y sus gentes.

Así pues, desde Zamora Decide reclamamos el auténtico voto útil. Pedimos el voto para tener unos representantes sin tutelas de Valladolid ni de Madrid. Que no sean deudores de nadie más que de sus paisanos. Para obtener unos representantes cuya única dedicación sea la defensa de los intereses de Zamora y sus gentes. Unos representantes que puedan exigir sin complejos un trato justo e igualitario para nuestra provincia. Porque la igualdad no consiste en dar a todos por igual, sino en dar más a quien más necesita. Que trabajen para obtener una mejora real de las condiciones de vida de los zamoranos y zamoranas, que velen y luchen por mejorar la asistencia sanitaria, los servicios sociales, la educación, por paliar el déficit de infraestructuras, así como su mantenimiento y por atraer empresas, industria e inversiones.

Ante la fragmentación que se puede dar en Las Cortes cada procurador va a ser clave para poder formar un gobierno. Tener representación por un partido provincial, que no se deba nada ni a nadie excepto a la ciudadanía de nuestra provincia puede resultar clave a la hora de obtener mejoras e inversiones para Zamora y para velar por los servicios públicos. El ejemplo más claro de una situación así, lo tenemos con Teruel Existe, aunque a nivel nacional.

Después de casi 40 años de autonomía no podemos esperar que quienes no han hecho nada por nosotros lo vayan a hacer ahora. Si queremos que algo cambie en Zamora, necesitamos un partido provincial fuerte, con representación suficiente y que conozca las necesidades de nuestra provincia. De lo contrario serán los mismos con más de lo mismo, y eso no nos lo podemos permitir, nuestra provincia no se lo puede permitir.

(*) Alcalde de Quiruelas de Vidriales. Candidato Zamora Decide a las Cortes de Castilla y León