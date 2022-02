No me entra en el magín que siendo España un país que tiene tres millones largos de parados registrados, no encuentre profesionales para trabajar en según qué sectores. Estamos sin mano de obra y no se están tomando medidas. En España no se hace política ‘preventiva’ y luego hay que andar con mentiras y paños calientes para encubrir el déficit de inteligencia por la que atraviesa la clase dirigente. Menos imbecilidades, menos chorradas y gilipolleces ministeriales, a las que no acabamos de acostumbrarnos y más hacer una política seria, rigurosa y eficaz para no acabar como en el Reino Unido.

Cómo es posible que en la España del ladrillo, la patronal de la construcción haya calculado que las empresas del sector necesitarán entre 700.000 y 800.000 empleados extra para afrontar el incremento de volumen de trabajo en la obra pública que tendrán que enfrentar cuando empiecen a llegar de forma importante los fondos europeos. De momento esa mano extra es inexistente. Menos subvenciones, menos criar vagos y en algunos casos maleantes, me refiero al Estado, y más proporcionar herramientas de aprendizaje para estar convenientemente cualificados, para desarrollar eso, en otro tiempo tan honroso, llamado trabajo. Cabe preguntar también cómo promocionan el trabajo los Sindicatos. Qué están haciendo por el mundo laboral. Se gastan un pastón en cursillos, algunos de lo más inverosímil cuando al parecer no es que de ellos no salga nada bueno, es que no sale nada, ni bueno, ni malo, ni medio pensionista. Es mejor que un fin de semana sí y otro también, las páginas de sucesos den cuenta de que uno, dos o tres jóvenes, han perdido la vida a manos de pandilleros para los que las navajas son un arma insuficiente por lo que ahora empuñan machetes. Si este es el nuevo orden mundial, que me presten una máquina del tiempo porque servidora quiere volver al viejo orden mundial, al de los valores, al de los compromisos, al de la honradez y la honestidad, al del trabajo eficiente y eficaz. No es posible que en esta España nuestra, estemos sin albañiles, sin camioneros, sin conductores de autobuses y sin visos de tenerlos. Que vuelva Perlita de Huelva con su “Amigo conductor”, dedicada a los camioneros patrios, a ver si los jóvenes se animan. De seguir así tendrán que ser las mujeres las que agarren esos enormes volantes y den un vuelco a la situación. Eso también es igualdad, Irene. Resulta que tampoco hay relevo generacional. Las plantillas tienen una edad media de cincuenta años y las duras condiciones laborales de algunos trabajos son otra de las barreras que dificultan el relevo. Es mejor zanganear.