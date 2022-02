Ignoro si el Ejército español figura entre los Ejércitos más poderosos del mundo, como así fuera durante todo el siglo XVI y buena parte del XVII hasta que su hegemonía fue declinando en favor de otros países de nuestro entorno. Lo que menos me preocupa es el lugar que ocupa en el ranking internacional. Lo que verdaderamente me interesa es que sus condiciones y salarios, dentro y fuera de España, sean los deseables. Que dejen de ser los parientes pobres del resto de sus homólogos europeos que les doblan con creces el salario, siendo como es nuestro Ejército garante de la Seguridad y la Defensa Nacional, frente a cualquier reto de naturaleza militar.

No me basta con saber que los militares españoles son, posiblemente, los más valorados en el conjunto de la OTAN y la ONU, a pesar de que por estos lares algún descerebrado se empeñe en iniciar una caza de brujas que no se entiende bien, salvo por el antimilitarismo de cierta izquierda populista que se ha retratado a sí misma. El papel de los militares españoles en misiones extranjeras es relevante. Quizá por eso no me ha llamado la atención que un general español, Aroldo Lázaro Sáenz sea quien asuma el mando de la misión de Naciones Unidas en Líbano. La tarea no es fácil puesto que estamos ante un momento delicado para la estabilidad y el futuro del país.

La elección de este general español no ha sido producto del azar. Ha sido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres quien ha elegido a este general de División del Ejército de Tierra como nuevo Jefe de la Misión y Comandante de UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). El proceso no ha sido precisamente fácil, ha llevado su tiempo. Se trataba de elegir al mejor y por segunda vez, España está al frente de esta misión en la que participan más de 10.000 cascos azules y 800 civiles procedentes de 46 países. Al mando de todos ellos, un general español, el general Lázaro Sáenz.

Habrá quien alucine con tiros y bombas. No. Nada más incierto. No hay que dejarse intoxicar. La misión que lidera el general Lázaro, a quien no tengo el gusto de conocer, y que sustituye al general italiano Stefano del Col, tiene el objetivo de garantizar la paz en la frontera entre Líbano e Israel, facilitar el acceso de ayuda humanitaria a la población civil y el regreso voluntario y seguro de las personas desplazadas. ¿Hay quien dé más? Es decir, hacen suyo el principio del general Marshall: “El único medio de vencer en una guerra es evitarla”. Y en ello están.