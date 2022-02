Aunque pude hacerlo antes, mi primer voto fue en contra / de que a España nos metieran en el tratado de la OTAN.

Con mi hija en brazos, por ellas, “NO”, elegí de papeleta. / Y perdimos -la primera vez de muchas jugarretas- / porque como todas ésta es democracia imperfecta: / propaganda, transfuguismo, los poderes del sistema, / y el desánimo que empieza cuando ves que en las encuestas / nada cambia, todo sigue con la farsa ya dispuesta. / Por eso con este escrito y con lo que aquí se cuenta / voy a defender tu voto frente a los que en el sistema / nos dicen que nada cambia nuestra voluntad casera.

Nos falló la democracia para ir a Eurovisión / y del norte al sur de España un gran pollo se montó.

Ganó el “boom, boom” a la teta al aire de Delacroix: / Chanel “nunca secondary” se impuso a la libertad / que al pueblo Marianne guiaba y Bandini entonará / reivindicando en Europa ¡Ay mamá! nuestra igualdad. / También ganó a Tanxugueiras: “Que nos escoiten berrar, / agárdoche no terreiro, compañeiriña leal”.

Volvió “loquito a los daddies” del “jurao” profesional / mientras el pueblo votaba con la libertad virtual / la canción de Tanxugueriras, y a xente que está a bailar”, / que quedaban las terceras, detrás de las Delacroix. / Y la que se armó fue gorda. Pues “paremos la ciudad”: / porque si el pueblo ha votado “coa pandeireta na man”, / el jurado haciendo “zoom, zoom” a Chanel hacía ganar.

Cuando se abran las urnas vendrá un nuevo Carnaval / (el de verdad, no el de ahora, de campaña electoral)

Y a mayores debatían si a la mujer representa / mejor el “bomm” en Chanel o la “teta” en Rigoberta. / Feministas, sindicatos, los partidos y la peña / periodística discuten de la mujer y las letras / de canciones que a unas gustan y a otras personas molestan. / Las que cantan Tanxugueiras, la Chanel, la Rigoberta: / “Voy a bajarlo hasta el suelo”. “Co xeito da nosas mans”. / “Sin tetas no habría belleza ni tampoco humanidad”.

Y lo que se armó en España fue un debate singular. / Como aquel que se recuerda, cincuenta y cuatro años ha, / cuando un cantautor muy joven, que llamaban Juan o Joan / quiso cantar en su lengua porque él era catalán. / Y los jurados de entonces –no se llevaba votar- / le botaron y cambiaron a Massiel por el Serrat. / Y el magnífico estribillo que decía “La, la, lá” / se cantó en buen español, pero nunca en català. / Entonces España una, grande y libre de verdad / no pensaba en democracias ni en jurado popular.

Si la que se armó fue gorda del voto de Eurovisión, / mayor fue la del Congreso cuando Casero votó.

En el Parlamento votan la Reforma Laboral / que apoyan dos sindicatos y también la patronal, / y que las gentes de izquierdas no dejan de criticar / porque mantiene el despido muy barato, la verdad./ Los votos son muy ajustados para poderla aprobar / porque hay socios de gobierno que en contra van a votar / uniéndose a la derecha y a las huestes de Abascal, / cuando podrían abstenerse para poder discrepar / sin poner en mayor riesgo el diálogo social / con el que Yolanda avala el maquillaje, no más, / que supone esta reforma del mercado laboral.

Los votos comprometidos muy ajustaditos están. / No permitían ausencias, ni errores al votar mal. / Aunque sí que se podría -como ya es habitual- / comprar y vender los votos: tranfuguismo de manual. / Como cuando el tamallazo, que evitaría cambiar / el gobierno de derechas de Madrid Comunidad. / O a la vera de Viriato, Diputación Provincial, / cuando el voto de Antorrena también impidió cambiar / la mayoría de siempre del Partido Popular. / Que cuando pierde elecciones siempre acaba por comprar / las voluntades y votos de quien no duda en cambiar / por un plato de lentejas la voluntad popular: / la del pueblo zamorano Palacio Provincial; / y la de dos navarricos con Reforma Laboral. / Que pasó de derogada en Parlamento Estatal / a aprobada por el voto de un “diputao” nacional.

Un solo voto casero, emitido desde casa / de un diputado Casero -porque es como así se llama- / pudo cambiar la Reforma que al final quedó aprobada / ¡Un solo voto que puede cambiar el rumbo de España!

Pues con tu voto casero también se podrá cambiar / la deriva de tu pueblo y de tu Comunidad.

La importancia de tu voto casero e individual / se pone así de relieve, pues con él puedes cambiar / la deriva de tu pueblo y también de tu ciudad: / la marcha hacia la que llevan a nuestra Comunidad / la derecha gobernante del Partido Popular / y de sus presuntos socios ultras de un tal Abascal.

La marcha que no es un símil de ánimo y de progresar, / sino de marcharse, de irse, de obligarnos a emigrar, / ya sea por macrogranjas de ganadería industrial, / porque nos cambian las vacas por la energía solar, / o porque ven en la tierra un lugar para sembrar / de especies que son salvajes, “nacías para matar” / por los nuevos señoritos de escopeta nacional.

Vota tranquilo buen pueblo pues no podrán evitar / gane quien gane en las urnas lo que tú vas a cantar:

Make it go like pa, pa, pa, pa ¡Vivan las ma, ma, ma, má! / Ai larala, la, la, la, la, y La, la, lá en catalán. / Y cuando se abran las urnas vendrá un nuevo Carnaval / (el de verdad, no el de ahora, de campaña electoral). / Y con Rayden cantaremos, para poder aguantar:

“Perdona la ironía, que me ría y me ría: a llorar a la calle de la llorería” (Yo ya la lloré cuando la OTAN).