Solo en el mes del pasado diciembre en el partido de las inversiones anunciadas por la Junta, jugado entre Soria y Zamora, nos ganaron 270 a cero.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León del pasado 16 de diciembre de 2021 aprobó el Plan Provincia de Soria 2021-2027, denominado soria conectada y saludable, dotado con 194 millones de euros.

Solo tres días antes el entonces presidente de la Junta de Castilla y León anunciaba un plan sanitario para Soria dotado con 76 millones de euros para mejorar estructuras sanitarias en esta provincia.

El Plan Soria tiene un presupuesto de 159 millones de euros de los que la Junta aporta más de 130 millones, el Gobierno central 3,5, la Diputación más de 20 millones y otros el resto y es apoyado por la patronal y los sindicatos UGT y CC OO.

Incluye, a mayores un presupuesto de 35 millones de proyectos solicitados a la unión europea: 24,6 millones para la recuperación económica y lucha contra la despoblación de los municipios forestales, 7 millones para el proyecto edificador del pueblo cuidador sostenible, u millón para el proyecto de la música de Medinaceli y tres millones para el proyecto de la comarca Encantada con la Cultura.

El plan tiene 4 ejes para invertir los 159 millones en cambios en la agricultura(apoyo al regadío en la diversificación de cultivos, fomento de las marcas de garantía y mejora en las carreteras de comunicación entre pueblos), en implantar nuevos ciclos de formación profesional adaptados a las necesidades de las comarcas, incentivos a la contratación para empresas que se instalen en pequeños municipios, mayores porcentajes de ayuda a las empresas, construir en diversos municipios viviendas de promoción pública, construir el centro regional de formación del profesorado en energías, mejora de la conectividad en polígonos industriales, entre otras medidas.

Incluye aspectos muy importantes para provincias pequeñas como Soria: la consideración ya aprobada de que soria sea considerada como territorio escasamente poblado que le da acceso a preferentes ayudas europeas, que Soria ya es zona prioritaria del programa de apoyo a la inversión empresarial (Reindus), que se ha solicitado la incorporación de Soria en los presupuestos de 2022 a las zonas con fiscalidad diferenciada, también prioridad en las inversiones de extensión de la banda ancha, entre otras medidas.

Y yo me pregunto: ¿por qué Soria sí y Zamora no? ¿Por qué Soria gana 270 a cero a Zamora y nuestros representantes en las Cortes no han dicho “ni pío”? ¿Por qué en Soria se pueden poner de acuerdo gobiernos de distinto signo político y también la patronal y los sindicatos y en Zamora no?

Algunos datos que todos los zamoranos deben retener en su memoria y que son el resultado de que se agrandan cada vez más las diferencias entre provincias:

Salario medio de Zamora: 16.735€/año. Soria: 19.535€/año.

Pensión media de Zamora: 874 €/mes. Soria: 984€/mes.

Índice de nacimientos de Zamora: 4,64/ mil habitantes. Soria: 6,61/ mil hab.

Zamora Decide ha incluido en su programa electoral algunas de estas propuestas y si tenemos la oportunidad de tener representación en estas elecciones, esta será la primera iniciativa que vamos a presentar para su aprobación en pleno: Zamora necesita un II Plan de Choque con presupuestos de todas las administraciones para luchar contra la despoblación, mejorar los servicios públicos y ayudar a los emprendedores a crear empleo.

(*) Manuel Fuentes es cabeza de lista de Zamora Decide a las elecciones autonómicas