El pasado fin de semana, leyendo LA OPINIÓN, me enteré de que este año iban a salir todas las procesiones de la Semana Santa de Zamora y, por ende, también las de toda la comunidad de Castilla y León. Y, mientras avanzaba en la lectura, pensaba que tal afirmación sería cosa de la Conferencia Episcopal. Pero héteme aquí que de eso nada: era el candidato del PP a la presidencia de CyL quien lo afirmaba de manera tan rotunda y categórica. Como si el comportamiento de ese maligno virus, que nos viene asolando desde hace dos años en forma de pandemia, dependiera de él, o de su partido. Pero claro, es que si durante el resto del año la clase política nos larga insensateces, llegado el momento de las elecciones, con el afán de poder, se le sube algo a la cabeza y las farsas se ven elevadas a la enésima potencia. Claro, que si hubiese sido la Conferencia Episcopal quien lo hubiera dicho, me hubiera merecido el mismo crédito. Porque el puñetero virus, que ya va por la sexta o la séptima versión (con tantas mutaciones ya pierde uno la cuenta), se comporta como él solo sabe – como él, o como el laboratorio de donde haya salido, si es que ha salido de algún laboratorio – por mucho que los candidatos abracen niños para salir en el telediario, o se hagan fotos con la ovejita lucera.

El alcalde Madrid, que también se ha dejado caer por aquí, centró su discurso en que “el presidente Sánchez debía dejar de azuzar a Madrid”. Y cabría preguntarse que tienen que ver las elecciones en Castilla y León con Madrid, y sus candidatos con el presidente Sánchez. Pero, es igual, cada uno suelta lo que le interesa en un determinado momento, y si no tiene que ver nada con la película, pues que se apañen como puedan los escuchantes o los lectores.

Cada uno suelta lo que le interesa en un determinado momento, y si no tiene que ver nada con la película, pues que se apañen como puedan los escuchantes o los lectores

Un día antes, el presidente Sánchez había representado, en el teatro “Ramos Carrión”, la misma zarzuela que ya habían interpretado, hacía un par de meses, algunos de sus subordinados: aquella en la que se decía que había que calificar a Monte la Reina como territorio de interés para la defensa nacional, condición sine qua non para poder poner en marcha el cuartel de esa toresana zona. Da la impresión de que a todos les guste “La del manojo de rosas”, aunque solo sea por aquello de que “hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo”

El expresidente autonómico, y aspirante a volver a serlo, Mañueco, ha debido leer en alguna parte que se ha devaluado el euro, ya que la promesa que él mismo hizo hace dos años para el proyecto industrial “Puerta del Noroeste”, de Benavente que entonces ascendía a diez millones, ahora, según sus propias palabras, se ha visto mermada, quedándose reducida a unos exiguos tres millones. Y luego se quejará de que nadie le cree. Pero, es que enseguida se olvida de que es lo mismo “el duro que los veinte reales”.

Eso de contar historias para no dormir o el cuento de la lechera - según a quien se dirijan en cada momento, no solo es una frivolidad, sino también una falta de respeto hacia los votantes.

Por si fuera poco, al alcalde de Madrid, mientras paseaba por “Santa Clara”, le entró la vena humorística y nos contó el cuento del AVE Zamora- Madrid, con parada en el aeropuerto de Barajas. Quizás no reparó en que el 28 de diciembre quedaba ya un poco lejos. Lástima de no haber podido preguntarle si ese enlace ferroviario lo podrían utilizar también nuestros vecinos gallegos, o los valencianos, o los andaluces, o los catalanes, por poner por caso, ya que todos ellos tiene sus AVES correspondientes. Si lo que pretende es una nueva estación terminal en Madrid a sumar a la de Atocha, que se lo proponga a los madrileños. Claro que también podría habérsele ocurrido lo de construir un aeropuerto en Coreses, cosa que hubiera llamado menos la atención ya que, cuando gobernaba su partido en la comunidad valenciana, despilfarraron 200 millones en construir el de Castellón (aquel que decía el ínclito Sr. Fabra que era una maravilla, ya que estaba pensado para que paseara la gente por las pistas de aterrizaje). Ese que, a fecha de hoy, tiene algún vuelo de guindas a brevas, merced a que lo gestiona una empresa pública que pagamos entre todos, pues no ha habido ni una sola compañía privada que le haya interesado hacerlo.

Un poco de respeto y menos ligereza en las promesas creo yo que merecemos los votantes, incluidos los zamoranos, aunque solo sea por aquello de que Zamora no se hizo en una hora.