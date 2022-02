El domingo pasado a buena parte de España se le pasó el arroz, o se le enfrió la cazuela, esperando por ese último raquetazo que parecía iba a llegar pronto pero una y otra vez se resistía. Por ese final que parecía inevitable tras los dos primeros sets y terminó en gesta épica para ese chaval al que aún recordamos, casi adolescente, jugando con pantalones bermudas, pelo largo y camiseta sin mangas sobre la tierra rojiza de su primer Roland Garros parisino.

Aquel tenista con pinta de surfero que en 2005 se alzaba con su primer grande es seguramente el personaje más admirado de España casi diecisiete años después. Antes, en 2004 había debutado con España en Copa Davis y tras perder su primer partido se convirtió en el héroe del equipo. España ganó la Ensaladera y el trofeo recorrió buena parte del territorio español. Recaló en el vestíbulo del ayuntamiento de Zamora y allí, conversando entre otros con el alma del tenis zamorano Manuel Antón y algún directivo de la Federación Española de Tenis ya comentaban que Rafa iba para ser el mejor tenista de la historia de nuestro país. Lejos estábamos, ellos en su conocimiento y experiencia y yo en mi ignorancia, de saber que no sólo iba a ser eso sino el mejor tenista de la historia a día de hoy y el mejor deportista español de todos los tiempos.

Recuerdo, y seguro que Manolo también, cómo la aseveración de que iba para grande no era por la fortaleza de sus piernas inagotables para correr o la dureza y exactitud de su brazo izquierdo sino de su cabeza bien amueblada y del entorno que lo rodeaba, con su tío Toni Nadal como baluarte. Pese a ser un convencido de que la clave del éxito está en cómo los equipos son capaces de multiplicar -no simplemente sumar- el valor que aportan las individualidades y no en éstas últimas directamente, me sorprendió tanto aquella afirmación que, desde aquel momento siempre he visto a Rafael Nadal -parafraseando a Ortega y Gasset- como Nadal y “su circunstancia”. “Es muy joven, pero va a madurar bien porque tiene con él un equipo que lo va a acompañar en su crecimiento sin dejar que pierda la cabeza o los pies se le vayan del suelo”. Algo así fue el comentario que escuché aquella mañana en Zamora.

Década y media y 21 grandes después el chaval ya no es tan chaval, la melena va siendo alopecia, las camisetas hace mucho que tienen mangas y su bermudas son tan solo un recuerdo. Rafa, el que nos ha hecho vibrar tantas veces y gritar y saltar y alejarnos de la televisión cuando parece que va a perder lo que luego termina ganando es ya Don Rafael. Porque si alguien merece llevar el Don en este país es quien lo honra cada día dejándose en cada batalla el esfuerzo, el aliento y hasta el alma pero manteniendo siempre la cabeza más fresca que los músculos y sabiendo que con todo lo que es, sin equipo no es nada.

