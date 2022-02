La palabra está en desuso, en retirada, pero las charlotadas siguen existiendo. La primera acepción del Diccionario de la Lengua Española la define como “espectáculo taurino de carácter cómico”, pero la segunda lo clava: “actuación pública que resulta grotesca y ridícula”. Nada de “grotesca o ridícula”. No, las dos cosas: grotesca y ridícula. Y tal fue lo que ocurrió el jueves en el Congreso durante la votación sobre la reforma laboral. Es casi imposible contemplar un espectáculo político semejante. Buñuel habría dicho que sus escenas surrealistas son costumbristas al lado de lo que vimos en la Carrera de San Jerónimo. Y Valle-Inclán escribiría:”¿Queréis esperpentos?, ahí tenéis uno”.

La postura inflexible de esta tropa hizo que la coalición de Gobierno buscara votos hasta debajo de las piedras a costa de promesas demás

Aunque les imagino enterados de lo sucedido, les refrescaré la memoria. Tras meses de negociaciones, la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Podemos, logra un acuerdo histórico (éste, sí, histórico) con patronal y UGT y CCOO para la reforma laboral de la polémica ley que sobre el tema nació en época de Rajoy. Vía Real Decreto, la disposición entró en vigor, pero era precisa su convalidación en el Congreso. Y ahí llegaron los problemas, unidos a los clásicos chantajes de nacionalistas y separatistas. PP y Vox se opusieron desde el primer momento. Les dio igual que empresarios y sindicatos la apoyasen. Para ellos, lo importante, y casi único, es desgastar al Gobierno se trate de lo que se trate. La sorpresa fue contemplar cómo socios habituales del Ejecutivo se desmarcaban. ERC, Bildu, BNG, CUP y PNV dijeron que votarían No. ¿Razones? Siempre se encuentran de todo tipo, pero la verdad es que argumentaron lo de siempre: primacía de sus territorios (en este caso normas) sobre el marco estatal. O sea, primero nosotros, luego nosotros y después España (o así).

La postura inflexible de esta tropa hizo que la coalición de Gobierno buscara votos hasta debajo de las piedras a costa de promesas demás. De este modo se llegó al jueves 3 de febrero, San Blas, la cigüeña verás, con la seguridad de que la reforma saldría adelante, pero la cigüeña no trajo una criatura sino un lío. Unión del Pueblo Navarro (UPN), aliado del PP, decidió apoyar la reforma. Sus dos diputados afirmaron que no les gustaba; sin embargo dijeron que votarían a favor. En sus intervenciones, nada no mostraron lo que ocurriría más tarde: que, saltándose a la torera lo que había ordenado su partido, votaron en contra. Barullo enorme, caras de satisfacción y cachondeo en PP y Vox, incredulidad en PSOE y Podemos que creían tener amarrado el escrutinio y rostros estupefactos en ERC, Bildu y otros. ¿Por qué si habían votado No? Porque querían que se aprobara, pero, ¡ay!, sin sus votos para no desgastarse en sus comunidades. El Interés particular y miope sobre el general y el sentido común. La presidenta del Congreso anunció la derrota de la reforma, pero….

Aún faltaba un toque todavía más surrealista. Recuentan y resulta que gana la reforma porque un diputado del PP, el extremeño Alberto Casero, se equivocó en su voto telemático y apoyó la iniciativa. ¿Erró adrede?, ¿se confundió? El caso es que cuando quiso rectificar ya era tarde. Las caras del personal cambiaron como por ensalmo cuando la señora Batet anunció el Sí. Ahora los que lloraban eran PP, Vox y demás. Segunda fase de la charlotada y fin de la intriga…aunque va a dar mucho que hablar.

Y todo esto sucedió en plena campaña de unas elecciones en Castilla y León que cada vez adquieren un tinte más nacional. Hasta llegaron el miércoles al Congreso. El PSOE recurrió a un truco parlamentario (legal, eso sí) para lanzar cuatro preguntas, cuatro, a otros tantos ministros sobre actuaciones, inversiones y planes para esta tierra. Todo flores y maravillas. Hubo mucha rechifla y el PP se molestó sobremanera sin acordarse de que, en otras épocas, las de Rajoy, ellos hicieron lo mismo. Más charlotadas. Cosas que pasan.

Ha sido, pues, una semana densa en la que, además, hemos asistido al primer debate entre los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos, éste, Francisco Igea, desde su casa, confinado por dar positivo. Para mí, fue el más incisivo, el que dio más juego y el que acorraló a Mañueco. Tenía argumentos ya que fue su vicepresidente, y portavoz, dos años y pico. Conoce secretos que don Alfonso no pudo refutar, solo echar balones fuera y hablar de Sánchez. Tudanca atacó menos que Igea, si bien insistió en referirse constantemente a los 35 años que lleva el PP gobernando aquí. Mañueco, a la defensiva, tuvo que recurrir al indulto a los Procès, toda una declaración de falta de recursos ante la imposibilidad de presumir de la gestión de esos 35 años.

Veremos qué nos depara el segundo debate. Tampoco espero mucho, pero, ya saben, la esperanza es lo último que se pierde. Y sorpresas te da la vida.