A propósito del artículo de ayer, hoy vuelvo a la carga, porque el locuaz vicepresidente de la fundación del Barcelona, no para. No me basta con las redes sociales donde le han puesto a parir. Hay que tomar conciencia del odio que destila, de los insultos y tener bemoles suficientes para denunciar si es preciso. Este gilip, en sus tres variantes: ollas, ollos, olles, sigue alimentando la polémica contra Nadal y España, yendo a la contra de lo que hace y dice todo el mundo.

De nuevo, en su cuenta de Twitter se ha descolgado diciendo: “En Ñordia se han cabreado” No hay que sentirse aludidos. Nosotros somos españoles y vivimos en España. El nombre de nuestra patria cada día escuece más a según quienes, de ahí que algunos se refieran a “este país” por no decir España, hurtándole su nombre propio del que tan orgullosos nos sentimos los españoles de verdad, es decir, la mayoría. Por cierto, un nuevo nombre incrementa la lista de ‘enemigos’ de Godall, ni más ni menos que Pau Gasol. Un chico estupendo nacido en el lugar equivocado. En lugar de enseñar y entrenar al que no sabe en el feudo azul-grana, debería venirse a cualquier otro punto de España donde se le respeta, admira y quiere, sin ponerle en disyuntivas absurdas.

Si el impresentable del vicepresidente llama “Ñordia” a España, por estos lares, y con permiso de Tolkien, hay quienes empiezan a considerar a Cataluña como una especie de Mordor. Los lectores de “El señor de los anillos”, sabrán perfectamente a qué me refiero. Y mientras España, con ‘eñe’, es alegría, sol, luz, gozo, contento, a pesar de las adversidades que nos sacuden, la Cataluña independentista, que no la real, se parece cada vez más a Mordor, “Tierra Negra” en todos los órdenes y sentidos, a la que unos cuantos están convirtiendo en cenizas.

A este personajillo que no duda en escribir una y mil veces “¡Viva la República Independiente de Cataluña (¡A pesar de los que no tienen agallas de hacerla!)”, hay que pararle los pies. Solo que tengo para mí que los que pueden y deben no tienen agallas para hacerlo. No creo que por esa vía, Laporta y sus cuates consigan hacer muchos amigos. El deporte tiene que estar por encima de estas y otras cuestiones políticas e ideológicas. Al igual que la sanidad catalana está en la obligación de cuidar la salud mental se pequeños y grandes dirigentes como este irredento que, en lugar de la sana leche materna, ha mamado bilis, odio y resentimiento contra el país que le vio nacer y los españoles que triunfan.