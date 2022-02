Al independentismo catalán le cuesta digerir la proeza de Rafael Nadal en el Open de Australia. Algunos, como el vicepresidente de la fundación azulgrana, Alfonso Godall, se muestran escocidos. Este individuo se ha retratado en su perfil oficial de twitter, mofándose de Rafa y escribiendo: “Rafael Navidad (apellido del manacori traducido del catalán) me ha dado angustia desde el primer día. Lo tengo en el mismo saco que la roja, el Real Madrid, Alonso y todo lo que represente el Estado enemigo”. Este sujeto es gilipollas, como poco.

¿Desde cuándo España es el Estado enemigo de España?, porque eso es Cataluña, un pedazo de España que no sabe ni de dónde viene ni a donde va y que unos cuantos descerebrados están llevando a la ruina total. Godall es un impresentable, una subespecie de los pies a la cabeza. Afortunadamente, los españoles de este lado de la linde no somos como los españoles del otro lado. Por estos lares, nos alegramos de los triunfos de los azul-grana, jueguen en la disciplina que jueguen. No tenemos complejos, no somos imbéciles y tenemos amplitud de miras, no como los separatistas catalanes que viven en una espiral de autodestrucción y odio.

A lo dicho por este individuo se llama ‘incitación al odio’. Es lo que vienen haciendo con total impunidad incluso en las escuelas, de ahí la necesidad de que se respete la Ley y se dé cabida al universal castellano para que los nenes y las nenas catalanes no estén tan limitados. Con Juan Laporta de presidente del Barcelona, estas situaciones van a ser una constante. Más vale que se preocupen de cómo van a salir del abisal agujero económico en el que están.

Godall es un tipo de cuidado. Hace unos años se vio envuelto en un sonoro escándalo por evasión fiscal. El susodicho tenía una cuenta en Suiza sin declarar mientras ejercía como vicepresidente de FC Barcelona. Así consta en la base de datos de clientes del banco HSBC de Ginebra que el informático Hervé Falciani facilitó a las autoridades francesas. Ya ve, unos tienen la fama y otros cardan la lana. Pero sobre Godall no se han cargado las tintas como se ha hecho con otros españoles. El hecho catalán no le da pasaporte a la impunidad ni le concede bula alguna. Defrauda a España y defrauda a Cataluña a la que separatistas y comunistas están dejando en cueros.

Bendito sea el saco en el que están Rafael Nada, el Real Madrid, Alonso y todo lo que España representa en nuestro propio país y en el mundo. Por cierto, un saco muy codiciado allende nuestras fronteras.