Son muchos los fenómenos meteorológicos que han cambiado nuestra percepción de la meteorología. Qué lejano y difuminado en el tiempo se me antoja Mariano Medina e incluso José Antonio Maldonado, más reciente en nuestro recuerdo. Con la llegada de Albert Barniol, Mónica López, Jacob Petrus o Silvia Laplana se han ido poniendo nombres e incluso apellidos a elementos y procesos meteorológicos que siempre nos han acompañada pero cuya existencia no estaba ni constatada ni bien explicada. A los ‘medicanes’, las ‘danas’, las ‘vaguadas polares’ y las ‘ciclogénesis explosivas’ le remito.

Algunos nombres incluso asustan, aunque la cosa no sea para tanto. Peor fue lo de Filomena, que suena como a pánfila, y ya ve usted lo que provocó. Pues bien, si todos estos fenómenos nos parecían insuficientes, tenemos la oportunidad de apuntar uno, sino nuevo, sí desconocido hasta que aterrizó en la ciudad de Nueva York. En los últimos días ha aparecido un nuevo fenómeno que ha puesto en jaque a una gran parte de Estados Unidos, afectando a más de 75 millones de personas. Que no se acerque a España porque puede barrernos.

El susodicho fenómeno se llama ‘bombogénesis’. Para usted y para mí algo totalmente novedoso, sin embargo los expertos apuntan a que se trata de una tormenta que gana intensidad de forma muy rápida. Según la oficina estadounidense encargada de analizar y seguir estos fenómenos. “esta situación se produce cuando una masa de aire frío choca con una de aire cálido, como el aire sobre las aguas cálidas de un océano”. Ciudades de la costa este de USA, como Boston o Nueva York están sufriendo los efectos de este fenómeno meteorológico de forma abrupta. Al tanto porque la “bombogénesis” es capaz de provocar tormentas de nieve de hasta 70 centímetros, además de rachas de viento que oscilan entre los 100 a 120 km/h. Todo ello provoca graves alteraciones en la vida de los ciudadanos.

Lo que nos interesa saber es si la ‘bombogénesis’ puede acercarse a España. Porque resulta que ciudades como la Gran Manzana coinciden en latitud con España. Los expertos aseguran que es complicado que esto suceda en nuestro país. Cabe esperar que no sean como Fernando Simón y yerren la predicción. No necesitamos este fenómeno sacudiendo a España por la tangente y mucho menos por la secante. No creo yo que la meteorología sea una ciencia exacta. Con un Fernando Simón ya hemos tenido bastante, como para que se clone también en asuntos meteorológicos.

No obstante habrá que estar alerta. Estados Unidos y España compartimos océano y todo es posible, todo está abierto a cualquier posibilidad en ese sentido.