La política aspira al poder político para tener ¨influencia ¨en democracia, y ¨dominación ¨en los regímenes dictatoriales, sobre los ciudadanos que componen un Estado. Por lo que, éstos forman parte inextricable del Estado, y, son sujetos activos del proceso político. Últimamente, los ciudadanos, quizás, pequemos de ingenuos al pensar que participando solo con nuestro voto, hemos cumplido; pero, está fuera de la realidad en la actualidad, a saber: generalmente, damos nuestro apreciable voto a partidos que están anclados al siglo XIX; léase( PP, PSOE), que son verdaderas oligarquías, que deberían formas parte del pasado. Estos partidos con un lenguaje prefabricado que nos mienten continuamente, que lo único que les interesa es vivir de la cosa pública, y, que solamente atienden a su ego personal, y al de su partido, que la inmensa mayoría empezaron con un agujero en los bolsillos, y hoy tienen un considerable patrimonio que difícilmente hubieran conseguido trabajando como los demás mortales; amén, de las corrupciones en la que muchos están inmersos( y, eso que dicen las malas lenguas, que solo sale a la luz el diez por ciento de la corrupción).Hoy en la era digital, estas formas de hacer política deberían estar en desuso. Hay provincias como Teruel, Ávila, etc, que ya empiezan a estar políticamente en el futuro, dando su estimado voto a partidos con otras estructuras, que solo buscan luchar por su tierra, y poner en su sitio a centralismos cómo, Madrid, y /o Valladolid. Hay que dar un puñetazo en la mesa y decir; que hasta aquí hemos llegado. Nuestro voto debe darse a partidos como ¨ Por Zamora ¨, que no tiene ataduras de ninguna clase, que en la actualidad sus miembros no necesitan a la política para vivir, y son los únicos que pueden dar un golpe en la mesa, para que nuestra provincia salga de la miseria que nos han metido, estos partidos tradicionales y caducos. Yo me atrevo, ¿y ustedes?

Juan María Muradas