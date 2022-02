Es lo que me pregunto desde la tarde del pasado domingo, desde que Rafa Nadal se impusiera al ruso Daniil Medvedev, en una final dramática que se prolongó durante cinco horas y 25 minutos. Mucho más de lo que algunos bocazas aguantarían de pie sin pedir una silla, nada digo disputando un torneo. Tras ganar el Open de Australia, el tenista español supera los 20 Grand Slam de Federer y Djokovic. No creo que esta final histórica tenga algo de miserable. Con esta victoria, aunque hubiera sido una derrota escribiría lo mismo, Rafael Nadal se hace más grande a mis ojos y en mi corazón. Como se hace cada día más grande a los ojos de millones de españoles. Aunque siempre hay alguno que protesta o que discrepa. Que le vamos a hacer.

El tenista mallorquín es un ídolo pero, a diferencia de otros, con los pies muy bien asentados en la tierra. Su sencillez, su humildad y su cercanía son motivo de admiración. En el tenis, como en tantos deportes, la vanidad está a la orden del día, sólo que la vanidad y la soberbia no encajan en la personalidad del de Manacor. Su paso por Australia, con polémica incluida protagonizada por el serbio que de alguna manera salpicó a Nadal sin proponérselo, no ha sido fácil, no ha sido un paseo. Antes de empezar el torneo solo se hablaba de Djokovic, para bien y para mal. Rafa los ha callado a todos, con su pundonor, su eficacia y su eficiencia con la raqueta en la mano. Y eso que no las tenía todas consigo hasta el punto de que llegó a creer que no podría volver a jugar al tenis, cuando en realidad todavía tiene que seguir haciendo historia, ojalá que muchos años. Será un placer y un orgullo.

Volviendo a los días previos, seguir sacando la cara por el serbio es un error, sabiendo que, al final, incluso llegó a reconocer: “Reflexionando: fue un error”, refiriéndose a las mentiras que rodearon su viaje, a la postura adoptada, al circo mediático que se montó en torno a él. Para encumbrar a Djokovic no hace falta desprestigiar a Nadal. A veces la envidia, la animadversión o vaya usted a saber qué otro estado mental o sentimiento hostil no dejan ver con claridad la realidad.

Yo no sé si Djokovic es mejor tenista que Federer, Nadal o cualquiera de los muchos que han competido con él. Lo que sí sé es que dentro de 25, 50 o 100 años, todo el mundo recordará que el español Rafael Nadal fue el primer tenista del mundo en conseguir los 21 grandes.