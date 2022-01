(Lo que se promete es deuda. Llamemos al pan, pan y al vino, vino).

Como bien sabemos, el próximo día 13 de febrero hay elecciones en nuestra comunidad autónoma de Castilla y León y estamos todos convocados a las urnas. La asistencia es cosa distinta porque se comenta, total para lo que hacen... Presumo que las promesas por la defensa de los pueblos y del mundo rural en general estén en el orden del día.

Así, leo en la prensa que el actual presidente de la Junta de Castilla y León apostó asimismo por “una política fiscal diferenciada, en positivo para ayudar al mundo rural”.

Me pregunto, ¿ayudar a qué? Las palabras se las lleva el viento, pues, una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo, decimos por estos pagos, expresiones de facilísimo entendimiento.

Quien estas breves líneas escribe, créanme, señores aspirantes a ocupar un asiento en la Cortes de Castilla y León, con independencia de su partido y credo político, y en consecuencia a asegurarse el pan durante un período de tiempo, les anticipo que en relación con el estado de los pueblos y el abandono secular en el que se encuentran,no admite promesas, solamente realidades constatadas y, como bien saben, por mis columnas habituales y si no y se lo anticipo y recuerdo, hay tres problemas capitales, en el mundo rural, por citar unos pocos. La despoblación, que ya no tiene remedio, es causa perdida; el tema de la educación y la sanidad, amén de la total y absoluta carencia de puestos de trabajo y de servicios públicos.

No admito, de ninguna manera, se hagan promesas que de antemano van a quedar incumplidas, eso es mentir o faltar a la verdad. Mentir es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Mentir es muy feo, queda muy mal, luego te lo recuerdan y no puedes contestar.

El abandono del mundo rural no es reciente. Cuando en los pueblos se fueron cerrando las escuelas se fueron despoblando y ello comenzó a partir del decenio 1960 -1970.

Pregunto públicamente a los políticos: ¿Se ha hecho algo por impedir el cierre de las escuelas y por la despoblación rural?

Les anticipo mi respuesta, para que no tengan que hacer grandes esfuerzos de pensamiento y razonamiento. No se ha hecho absolutamente nada de nada. No olvidemos que quienes ostentan los cargos de la Junta de Castilla y León llevan varias décadas en el poder y ahora surgen las prisas y un interés desmedido por los pueblos. Permítanme que lo dude... Sinceramente no me lo creo, duela a quien duela.

Presumo que los políticos ignoran el estado de las personas que viven en los pueblos, en el mundo rural castellano-leonés, a nivel sanitario, a nivel de carencia de servicios públicos de todo tipo, correo, transporte público, etc.., pues, por no quedar ya no quedan ni sucursales bancarias para que puedan disponer de sus ahorros y poder hacer frente a los gastos diarios, pago del pan, leche, el café, y una cervecilla, ¡qué menos! Si hay bar, aunque al paso que va la vida, creo que hay que aumentar los agujeros del cinto y apretárselo, porque la paguilla va a dar para muy poco teniendo en cuenta la inflación, pues, como se dice por estas tierras, hay que vender un saco de trigo para comprar una barra de pan, ya no hablo de hogazas... se quedan para los días de fiestas patronales.

Me admiro, cuando oigo a los políticos decir que están para defender a los pueblos. No me lo creo, ni harto de clarete, de prieto picudo de la zona.

Las carencias y necesidades de los pueblos solamente las conocemos las personas que hemos nacido, vivido y padecido en primera persona.

Quien estas líneas escribe ya les anticipa, que cree en realidades, como Santo Tomás, y no en promesas, y quienes leen mis artículos, saben que tengo probadas razones para ello. He solicitado hasta la saciedad la reparación del Camino Agrícola de Valdescorriel a Villalpando. He dicho, y digo bien, camino agrícola, no autovía, porque estamos en el mundo rural, petición basada en razones de utilidad pública y de un mejor servicio a los habitantes de los pueblos por los que transcurre. Y en cuanto a la limpieza del Reguero de Valdescorriel, no sueño con un camino verde del Reguero, lo pido por razones de salubridad e higiene, mejora del medio ambiente y para evitar riadas, porque ante una avenida el pueblo se inmunda. Eso es cuidar y velar por los pueblos y mantenerlos en buen estado.

El barro lo pisábamos, en abundancia, cuando íbamos a la escuela. En Valdescorriel, no había colegios ni de pago, ni concertados, solamente escuela pública, pero tontos, créanme, no somos.

Veía la imagen de una carretera al límite de la provincia de Valladolid, con la provincia de Zamora, que al inicio de la provincia de Zamora, era un camino de tierra; la diferencia abismal. Me recordaba el Camino Agrícola de Valdescorriel a Villalpando.

Así está nuestro mundo rural, y si se le quiere ayudar la solución es fácil, inversiones y reparaciones, obras y buenos servicios, pues “Obras son amores y no buenas razones”.

Santo Tomás cuando vio a Jesucristo e introdujo su mano en su costado exclamó: Señor mío y Dios mío. Vio y creyó. Es uno de los mayores actos de fe de la historia. Si no veo, no creo. Dichosos los que creen sin ver.

Al día de hoy no he obtenido respuesta a mis peticiones. Están a tiempo de comprometerse, la campaña electoral está ahí, y hacer realidad mi más que justificada petición. Y, no duden, quedarían muy bien haciendo algo por los pueblos.

Sinceramente, dudo muy mucho atiendan mi petición, pero tiempo al tiempo. La esperanza es lo último que se pierde.

Se lo recordaré, mientras Dios me permita emplear la pluma como medio para realizar este tipo de peticiones, siempre con respeto, educación y manteniendo las formas. “Buen porte y buenos modales abren puertas principales”, dice nuestro refranero. A ver si en el caso presente es verdad.

Por favor, contesten. Espero que mi petición no sea una queja al aire.

¡Zamora existe, los pueblos existen y Valdescorriel, mi pueblo, también existe. Estoy a la espera.

Pedro Bécares de Lera