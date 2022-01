Ni los aplausos de ayer ni las vejaciones de hoy. Hay un término medio. Aplaudir de forma generalizada la labor de todos los sanitarios en aquellos días duros de pandemia, como si todos los sanitarios se hubieran implicado con la misma entrega y generosidad, es un error. Hay sanitarios, médicos y enfermeras, que a sus conocimientos, a su profesionalidad, añaden calidad humana y buena educación. Esos son los buenos. Esos son los dignos de encomio. Esos son los merecedores del aplauso unánime. No me interesan los que se escaquearon, los que se dieron de baja porque el miedo es libre, los liberados que siguieron en su ejercicio de liberación, es decir sin dar un palo al agua.

No me interesan las y los soberbios, los que ni miran la cara del enfermo porque en realidad le importa un bledo, los que tratan mal al paciente, los que no devuelven el saludo de rigor, los que contestan de malas maneras, los que atienden indebidamente al enfermo. No me gusta crear mitos y no voy a contribuir al fomento del mito generalizado de unos profesionales tildados de heroicos cuando no todos arrimaron el hombro.

No me gusta que se amenace a los sanitarios. No me gustan ciertos actos de mal gusto, como si los sanitarios, médicos y enfermeras, tuvieran la culpa de los males que nos acechan, de los dolores que sentimos, de las enfermedades que nos visitan. Los que bien te reciben y mejor te tratan merecen el reconocimiento de toda la sociedad zamorana. Siento, además de un enorme agradecimiento, un gran cariño por un médico zamorano, internista, que reúne en su persona y en sus conocimientos a los recordados doctores televisivos Marcus Welby, Doctor Ganon y doctor Kildare. A sus dotes médicas añade la mayor capacidad de humanidad que he encontrado en la profesión médica. Gracias a él, los que hemos sufrido la intemperancia de algún galeno y enfermera malhumorados, nos reconciliamos con la profesión médica.

Voy a ir directa al grano. Cómo me gustaría conocer la identidad del galeno de urgencias del Santa Elena, que una noche despachó por teléfono y con cajas destempladas a una mujer de edad que mostraba fuertes dolores abdominales, a la que recetó un paracetamol, que se fuera a la cama y que no volviera a molestar, en todo caso que llamara al 112. Se trataba de una pancreatitis. Pero, claro, la paciente tenía mucha edad y el susodicho hizo su particular triaje. Para que luego salgan en defensa de lo que no tiene salvaguarda alguna. No seré yo quien aplauda a semejante individuo por mucha bata blanca y mucho título que cuelgue en su consulta. Me quedo con los verdaderamente humanos.