Estamos en campaña. Un alivio. Ya pueden pedirnos el voto sin rodeos ni cortapisas. Y se nota una barbaridad. Tanto que uno escucha mítines y no puede por menos de decir: “Jo, cómo ha cambiado este candidato, que cosas nos dice ahora”. Y te dan ganas de solicitar a quien corresponda que todo el año sea campaña electoral. No importa con qué objetivo, eso es lo de menos; lo importante es deleitar nuestro espíritu con palabras celestiales. E ilusionarnos con un futuro tan halagüeño y próspero que seremos la envidia de todo el mundo mundial. ¡Castilla y León, a la ONU, a la OTAN y donde haga falta poner un ejemplo de avance e, incluso, hombría de bien, que se habrán creído los envidiosos! Sin embargo, y pese a este estado paradisiaco, hay por ahí cosillas que no acaban de convencerme. Como verán, peccata minuta, pero no quiero dejarlas en el tintero. Ahí van varias:

1.- ¿Hará alguna autocrítica, aunque sea de pasada, Alfonso Fernández Mañueco de los 35 años que lleva el PP (antes AP) gobernando en Castilla y León, o seguiremos oyéndole loas y elogios a una gestión con muchas sombras? Por ejemplo, de 1990 para acá esta tierra ha perdido casi 200.000 habitantes y bastantes comarcas están tan deshabitadas y envejecidas que es casi imposible recuperarlas. ¿La culpa es solo de Pedro Sánchez y de Zapatero y de Podemos y de los ayuntamientos de izquierdas? Me encantaría asistir a un debate sobre este problemón, pero me temo que no será posible. ¿Cómo a serlo si todo va bien? Me entero de que la mitad de los partidos que concurren a estos comicios no habían publicado sus programas el día que comenzó la campaña 2.- Y hablando de Pedro Sánchez, me surge una duda razonable: ¿se presenta a estas elecciones? Yo creía que no, que era cosa de los candidatos de aquí: Mañueco, Tudanca, Igea y demás, pero resulta que en los mítines del PP solo se habla de Sánchez (Mañueco ya le ha borrado el nombre) y del “sanchismo”. Le ovacionan, pero ¿les gustaría que los del PSOE se refirieran a él como Fernández y a su mandato como el “mañuecato”? No creo. En cualquier caso, Castilla y León se merecen que se hable y se discuta sobre esta comunidad y no que el eje de los debates sea Sánchez. Claro que a Pablo Casado le interesa lo del “sanchismo”. Quizás por ahí vayan los tiros. 3.-Me entero de que la mitad de los partidos que concurren a estos comicios no habían publicado sus programas el día que comenzó la campaña. Ya sabemos que casi nadie se los lee, pero, hombre, al menos, y por respeto al personal, habrá que guardar las formas, vamos digo yo. 4.-¿Seguirán las macrogranjas y la ganadería en primera línea después del 13-F? Parece que la polémica va disminuyendo conforme se desarrolla la campaña. ¿Por qué? Tal vez alguien piense que ya no es rentable electoralmente hablando y que una foto con una ovejita da más votos. O quizás sea que las hemerotecas han revelado que algunos, o todos, dicen hoy lo contrario de lo que decían ayer y, por tanto, conviene rebajar el diapasón. ¿Perderá alguien? Sí, los ganaderos, el campo, que volverán al anonimato y a la falta de soluciones cuando cese el ruido. Garzón tendrá que meter la pata otra vez. 5.-Dice el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que el PP se compromete a cubrir las plazas de médicos que faltan en Aliste. Lo dijo en Trabazos en un acto con alcaldes del PP. ¿Invitó a los de otros partidos para que todos recibieran la Buena Nueva o ya tenemos más politizado aun el problema sanitario? Don Alejandro: si hace unos días desde la Junta se reconocía que no había médicos suficientes y que era casi imposible contratarlos, ¿de dónde los van a sacar tras el 13-F?, ¿vendrán en masa con solo saber que usted seguirá de consejero? 6.-¿Nos aclarará alguien durante la campaña, o cuando sea, lo que está ocurriendo con la tristemente famosa refinería de Barcial del Barco? Acaba de asegurar la consejera de Familia, Isabel Blanco, que está todo solucionado, que las obras pueden empezar cuando quieran los promotores. Sin embargo, éstos no piensan lo mismo y siguen sucediéndose las concentraciones de protesta por la paralización del proyecto. Y acusan a gente de la Junta de boicot y chantaje. ¿Sabe algo el señor Mañueco o los promotores tendrán que recurrir a los tribunales o, desesperados, tirarán las toalla? 7.-No es electoral ni de aquí, pero me veo moralmente obligado a recoger la noticia: en la noche del miércoles murió en París el fotógrafo suizo René Robert, gran retratista de las estrellas del flamenco. Tenía 84 años, cayó en una calle y falleció congelado. Nueve horas en el suelo y nadie le ayudó. Estremece. ¿Qué sociedad estamos creando?, ¿dónde habita la solidaridad, el humanismo? Para llorar de pena. Y de rabia.