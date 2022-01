Pues qué quieren que les diga, pero yo disfruto de las campañas electorales e incluso de las precampañas y de cualquier otra actividad relacionada con la promoción, difusión y venta de mensajes políticos. Me gusta la política y la disfruto como un enano. Yo no soy como el Caudillo (léase Francisco Franco Bahamonde), cuando, según he oído por ahí, espetaba a sus interlocutores: “Haga como yo y no se meta en política”. La primera vez que escuché (con 15 o 16 años) semejante sentencia me resultó incomprensible. Con el paso del tiempo llegué a comprender que esa frase era muy propia de personajes autoritarios, dictatoriales y totalitarios. En el fondo, lo que quiere transmitirse con ese mensaje es que los ciudadanos somos menores de edad y que eso de la política solo trae malos rollos, conflictos, debates, disputas, desavenencias o altercados. Es muchísimo mejor que uno solo (el jefe, el caudillo, el cacique, el amo, el señor) decida por los demás (subordinados, vasallos, esclavos, siervos). Y así todo irá de maravilla.

Menos mal que las cosas ya no son como eran, aunque algunos añoren los tiempos pasados, cuando todo, según ellos, iba muchísimo mejor en este país y, ya de paso, en este rincón de la España profunda, llamado Castilla y León, o, por concretar algo más, en cualquiera de sus provincias. Aquí, en Zamora, también existen quienes, si pudieran, volverían a los viejos tiempos. El otro día me encontré con alguno de ellos. Mientras tomaba un chato en un bar de un pueblo del oeste, puse el oído a la animada conversación que se traían en una mesa. Uno de ellos reclamaba la vuelta a la España de Franco, cuando, según él, España era una balsa de aceite, en los pueblos había vida y se vivía como Dios. Yo solo escuchaba, miraba y pensaba. Aunque estuve a punto de intervenir, no lo hice por si salía trasquilado. El caso es que quedé muy preocupado con lo escuchado. Que después de tantos años alguien pretenda recuperar la España en blanco y negro, la España de la falta de libertades y la España del ordeno y mando, es muy preocupante. El 13 de febrero, ya lo saben, hay elecciones en Castilla y León. Una vez más los ciudadanos tendremos la oportunidad de hablar, es decir, de hacer justamente lo contrario de lo que defendía el Caudillo. Porque hablar significa que, tras escuchar los mensajes políticos y las promesas electorales de unos y otros, habrá que escoger la papeleta que más nos guste e introducirla en la urna. Aunque sea un gesto aparentemente sin importancia, en el fondo se trata de un acto de madurez política, con una carga simbólica espectacular. Pero hablar de política no puede ser únicamente cada vez que nos convocan a las urnas. Esa es una visión raquítica de la participación política, por muy importante que sea. La cultura política de un país y, por consiguiente, la de sus ciudadanos también se mide por su contribución activa a la hora de tomar decisiones en otros ámbitos de la vida cotidiana: colegios, empresas, asociaciones de vecinos, plataformas, organizaciones no gubernamentales, etc. Y es que, en el fondo, la política es casi todo.