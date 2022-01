“El rey al desnudo”. Historia de un fraude”, B Ediciones, 2021, es el título del último libro del periodista Ernesto Ekaizer que ha sido objeto de presentación y debate en otro de los exitosos foros del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, el jueves 27 de enero, con la magnífica e ilustrada presentación, como siempre, de la periodista Carmen Ferreras.

Cuando se analiza el comportamiento de las personas, hay que considerar su “por qué”, ir a su “raíz”, para comprenderlo, cuando pudiera rayar lo delictivo, la carencia de ejemplaridad, etc. Y es que según “cuentan las crónicas” el Rey D. Juan Carlos I, no tuvo una infancia muy desahogada en Villa Giralda, que estuvo “financiada” por la nobleza española, especialmente por los miembros del Consejo Privado del Conde de Barcelona; pues, parece ser, que su abuelo cuando marcho al exilio “lo fue con una mano delante y otra detrás”. Y todo impacta en los primeros años de vida, aunque no justifique el proceder de adulto.

En Lausanne además del rey emérito y D. Juan, pasó su exilio la reina Dña. Victoria Eugenia de Battenberg, a la que no se citó en el debate; donde falleció 15 de abril de 1969.

Hay que distinguir entre un texto de crónicas y un libro de Historia, que requiere método, sistema, consulta de bibliografía, de revistas científicas, de información de primera mano de los posibles protagonistas vivos, de los estudiosos, de consultar bibliotecas, hemerotecas, videotecas, y de demás fuentes de documentación.

Estimo que el Centro Nacional de Inteligencia, financiado con los abonos de las cuotas tributarias de los honestos contribuyentes, está para salvaguardar la seguridad nacional, primordialmente, no para tapar “líos de faldas” de la “más alta magistratura del país”, pues pudiera implicar malversación de caudales públicos, etc., en detrimento de la ejecución de las misiones que el ordenamiento jurídico le encomienda, Ley 11/2002, entre otra normativa básica; pues no creo que esté entre los objetivos que le fije el Presidente del Gobierno, incluidos en la Directiva de Inteligencia; pues tal “asunto”, creo, no implica “proteger a la sociedad española de distintos tipos de amenazas”.

Marcelino de Zamora