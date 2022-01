No hace tantos días que el ministro de Consumo se lanzó al estrellato (Aunque resultara estrellado) diciendo algo que todo el mundo sabía: que las granjas de animales sobredimensionadas tienen más dificultades para conseguir carnes de la misma calidad que las pequeñas. Y es que, parece obvio que existan diferencias entre estar los animales encerrados o pastando libremente, o que tengan un tipo u otro de alimentación. Algo que, aunque solo sea por mero sentido común, o por estadística, no ofrece dudas. Pero lo que ocurrió, es que el ministro se pasó de frenada al descalificar, de manera general, a las granjas grandes, haciendo ver que sus carnes eran de mala calidad y que destruían el medio ambiente. Y eso ya es una afirmación de otro rango.

Es algo que ataca frontalmente a ese tipo de industrias. Algo así como si se descalificara a los automóviles fabricados por la SEAT, comparándolos con los que salen de las factorías de la BMW; o de asimilar a ésta última con la Rolls Royce. Porque tales comparaciones resultarían odiosas ya que, en un caso, el precio de venta al público de sus automóviles duplica al del otro, y lo multiplica por diez en la segunda comparación. Lo que si es cierto, es que, unos y otros, deben estar sometidos al control de las autoridades para garantizar que cada uno de ellos ofrezca seguridad, además de que sus productos cumplan con su cometido.

Pero lo que vino a decir el ministro se encuentra más cerca de perjudicar a la industria española que de cualquier otra cosa. De manera especial en el mercado anglosajón, ya que fue a un periódico inglés (El veterano “The Guardian”, con doscientos años de periodismo a sus espaldas) a quien hizo esas declaraciones. Es difícil imaginarse a un director general de alguna empresa que vaya por el mundo diciendo lo mal que sus fábricas hacen las cosas, sino más bien tomando medidas, puertas adentro, para eliminar los problemas que se hayan podido detectarse en sus productos. Entre otras cosas, porque para eso les pagan. Al ministro Garzón, nadie le hubiera reprochado que hubiera tomado medidas para solucionar cualquier problema relacionado con las granjas que esté perjudicando al consumidor. Para eso tiene a su disposición el BOE, los Consejos de Ministros, y 500 funcionarios que están para algo distinto a lo de hacer declaraciones del nivel de los tertulianos de la televisión. Y lo peor del caso, es que debe de haberle parecido bien a la Presidencia del Gobierno, ya que le han aumentado a ese ministerio, un 50%, para este año.

Han pasado apenas unos días y el alcalde de Madrid ha tenido envidia del ministro, y ha sentido la necesidad de salir en los papeles a cualquier precio (el caso es que hablen de uno, aunque sea mal) quizás porque estaba cariacontecido, debido a que le han hecho renunciar a la Presidencia del PP en Madrid, en beneficio de la señora Ayuso. Y ni corto ni perezoso, sin que nadie se lo preguntara, se ha lanzado a alabar al tenista “anti vacuna” que ha sido puesto “de patitas en la calle” en Australia. El Señor Almeida no se ha cortado un ápice al decir que estaría muy contento de que el tenista “anti vacuna” del COVID, viniera a jugar a Madrid, cuando lo estimara oportuno, porque - según el alcalde - eso daría mucho empaque a la capital del reino. Claro que el alcalde solo tiene a su disposición treinta mil funcionarios para que puedan aconsejarle lo que debe o no debe hacer en cada momento, y en éste también.

Nadie pone en duda el prestigio tenístico del señor Djokovic, como tampoco que se ha comportado de manera insolidaria, al haberse saltado los protocolos establecidos en Australia, haciendo de menos a sus ciudadanos. También a la mayoría de la población mundial que sufre el estigma del Covid, y ve en la vacuna su única tabla de salvación.

Pero eso parece haberle importado un carajo al primer edil madrileño, ya que no ha dudado en contradecirse a sí mismo, con tal de dar que hablar. No en vano, durante la pandemia, ha venido encareciendo a los madrileños que se vacunaran y observaran todas las precauciones sanitarias, habidas y por haber, para combatir el virus. ¿Pero en que quedamos señor Almeida que los más de tres millones de madrileños deben vacunarse, y no así ese engreído tenista? o ¿es que la salud del pueblo del que usted es regidor es menos importante que los beneficios que pueda reportar un torneo de tenis?

Estos dos casos, el del ministro y el alcalde, desafortunadamente no los únicos del panorama político, dan una idea de en qué manos nos encontramos. Claro que esto comparado con las fiestas, denominadas “los viernes del vino”, que ha venido montando Boris Johnson, Primer Ministro Británico, en su residencia oficial de Downing Street, en pleno confinamiento, mientras los ingleses caían como moscas en los hospitales, viene a ser poca cosa.