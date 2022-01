Sí, es una pena pasear por Zamora, cualquier día de la semana, y comprobar lo que han hecho la crisis y la pandemia, entre otros factores que también han ayudado a crear esta situación nada agradable por la que atravesamos. La Zamora comercial no es que esté en retroceso, es que ha desaparecido. Aquellos comercios antes llenos de vida, ahora muestran su desnudez en unos casos, su abandono en otros, su vacío en casi todos.

Zamora, no sólo se vacía de almas, también se vacía de usanzas como la del comercio tradicional. Se pueden contar con los dedos los que no son franquicias, los que son verdaderamente nuestros, aquellos que dejan sus ganancias en la tierra que les vio nacer, en muchos casos crecer y en bastantes desaparecer. ¿Para que abrir hoy lo que mañana hay que cerrar por inanición? Para colmo, las ventas ‘on line’ han hecho el resto. Como si aquello que se oferta por esa vía fuera mejor.

Chapó por aquellos que se arriesgan y también por los que se mantienen. Por los que no arrojan la toalla, por los que permanecen por duro y difícil que sea su día a día. Odio que me digan que el comercio de Zamora está muerto. No pienso asistir a su funeral porque eso no es así. Tengo fe en el espíritu comercial de los zamoranos, en los de ayer y en los de hoy. Sólo que los de hoy no se deben arrugar. Deben tirar ‘p’alante’ como diría un castizo. Cierto que no vendrían mal ayudas a este sector que ve mermadas sus posibilidades.

Paseando el otro día por Santa Clara, me detuve ante un escaparate con vida. Ante un escaparate con sabor a Zamora, a lo nuestro, a lo de siempre y también a lo de ahora. Hablo de ‘El Redondel’. Al fondo vi a Pablo Peláez, un luchador nato al que le viene de casta y que siempre me recuerda a su buen padre, don Leocadio Peláez, y no pude por menos de casi conminar a Pablo para que nunca cierre este establecimiento que es parte de la historia de Zamora. Es más que centenario y un orgullo para todos los que no queremos ver perecer a la ciudad. Abrió sus puertas en 1880 y abiertas permanecen 142 años después.

Hacen falta jóvenes como Pablo Peláez que den continuidad a nuestro comercio. Jóvenes con su temple, con su amabilidad, con su simpatía, con todas las características necesarias para estar al otro lado del mostrador, aunque seas el jefe. Y continuar el trabajo comercial bien hecho de la familia. Por favor, que no perdamos más comercio tradicional.